Wat was Lowes vroeër genoem?

In 'n verrassende onthulling het dit aan die lig gekom dat die gewilde huisverbeteringshandelaar, Lowes, nie altyd onder sy huidige naam bekend was nie. Baie kliënte is dalk onbewus van die maatskappy se vorige identiteit, wat 'n interessante laag tot sy geskiedenis voeg. So, wat was Lowes vroeër genoem? Kom ons delf in die verlede en ontdek die antwoord.

Voordat dit Lowes geword het, was die maatskappy bekend as Lowe's North Wilkesboro Hardware. Dit het alles in 1921 begin toe Lucius Smith Lowe 'n klein hardewarewinkel in Noord-Wilkesboro, Noord-Carolina, geopen het. Die winkel het vinnig 'n reputasie verwerf vir sy uitsonderlike kliëntediens en kwaliteit produkte, wat gelei het tot sy uitbreiding na naburige dorpe.

Soos die besigheid gegroei het, het dit 'n reeks transformasies ondergaan. In 1952 het die maatskappy sy naam verander na Lowe's Building Supply om sy fokus op die verskaffing van konstruksiemateriaal te weerspieël. Dit was egter eers in 1984 dat die naam amptelik tot Lowes verkort is, die apostrof laat vaar en 'n meer moderne handelsmerk aangeneem het.

Vrae:

V: Waarom het Lowes sy naam verander?

A: Die besluit om die naam van Lowe's Building Supply na Lowes te verander, was deel van 'n herhandelspoging om die maatskappy se beeld te moderniseer en dit meer aantreklik vir 'n wyer kliëntebasis te maak.

V: Wat is die betekenis van die apostrof in die vorige naam?

A: Die apostrof in Lowe's verteenwoordig die besitlike vorm, wat aandui dat die winkel aan die Lowe-familie behoort het. In die herhandelsproses is die apostrof egter verwyder om 'n eenvoudiger en meer vaartbelynde logo te skep.

V: Is daar enige ander noemenswaardige veranderinge in Lowes se geskiedenis?

A: Ja, benewens die naamsverandering, het Lowes oor die jare verskeie uitbreidings en verkrygings ondergaan. Dit het een van die grootste huisverbeteringskleinhandelaars in die Verenigde State geword, met winkels regoor die land en 'n sterk aanlyn-teenwoordigheid.

Ten slotte, Lowes, die bekende huisverbeteringskleinhandelaar, was voorheen bekend as Lowe's North Wilkesboro Hardware en later as Lowe's Building Supply. Die maatskappy se besluit om sy naam na Lowes te verander in 1984 was 'n belangrike mylpaal in sy geskiedenis. Terwyl Lowes aanhou floreer en kliënte bedien, bly sy vorige name 'n bewys van sy nederige begin en merkwaardige groei.