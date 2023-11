Watter maatskappy is groter as Amazon?

Op die gebied van e-handel is Amazon lank reeds beskou as die onbetwiste reus. Met sy groot produkreeks, wêreldwye omvang en innoverende dienste, het die maatskappy 'n rewolusie in die manier waarop ons aanlyn inkopies gedoen het. Daar is egter een maatskappy wat selfs Amazon oortref in terme van blote grootte en inkomste: Walmart.

Walmart, die Amerikaanse multinasionale kleinhandelkorporasie, het homself gevestig as die grootste maatskappy ter wêreld volgens inkomste. Walmart, wat in 1962 deur Sam Walton gestig is, het oor die jare eksponensieel gegroei, sy bedrywighede na talle lande uitgebrei en sy produkaanbiedinge gediversifiseer. Met sy uitgebreide netwerk van fisiese winkels en 'n robuuste aanlyn-teenwoordigheid, het Walmart daarin geslaag om Amazon te oortref in terme van algehele inkomste.

Terwyl Amazon die e-handelsruimte oorheers, is Walmart se inkomste steeds aansienlik hoër as gevolg van sy breër sakemodel. Benewens sy aanlynmark, bedryf Walmart meer as 11,000 XNUMX winkels wêreldwyd, wat 'n wye reeks produkte bied, insluitend kruideniersware, klere, elektronika en huishoudelike items. Hierdie groot fisiese teenwoordigheid gee Walmart 'n mededingende voorsprong bo Amazon, veral in streke waar e-handelpenetrasie steeds besig is om te ontwikkel.

Vrae:

V: Hoe bepaal inkomste die grootte van 'n maatskappy?

A: Inkomste is 'n sleutelmaatstaf wat gebruik word om die grootte van 'n maatskappy te meet. Dit verteenwoordig die totale bedrag geld wat deur 'n maatskappy gegenereer word deur sy besigheidsaktiwiteite, soos verkope van produkte of dienste. Hoër inkomste dui op 'n groter skaal van bedrywighede en markteenwoordigheid.

V: Het Walmart 'n groter markkapitalisasie as Amazon?

A: Nee, Amazon het tans die titel vir die grootste markkapitalisasie onder beursgenoteerde maatskappye. Markkapitalisasie word bepaal deur 'n maatskappy se aandeelprys te vermenigvuldig met die aantal uitstaande aandele. Terwyl Walmart se inkomste Amazon s'n oortref, is laasgenoemde se aandeelprys en markwaardering hoër.

V: Is Walmart slegs 'n vanlyn kleinhandelaar?

A: Nee, Walmart het ook 'n sterk aanlyn-teenwoordigheid. Die maatskappy het baie belê in sy e-handelbedrywighede, insluitend sy eie aanlyn mark en kruideniersware afleweringsdienste. Walmart se aanlynverkope het die afgelope jaar aansienlike groei beleef, wat dit in staat stel om met Amazon in die digitale ruimte te kompeteer.

Ten slotte, terwyl Amazon ongetwyfeld 'n dominante krag in die e-handelsbedryf is, oortref Walmart dit in terme van algehele inkomste en grootte. Met sy uitgebreide fisiese winkelnetwerk en uiteenlopende produkaanbiedinge, bly Walmart steeds die grootste maatskappy ter wêreld, wat die krag van sy hibriede besigheidsmodel wat aanlyn en vanlyn kleinhandelbedrywighede kombineer, ten toon stel.