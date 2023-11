By

Wat is Walmart se filiale?

Walmart, die multinasionale kleinhandelkorporasie, is nie net 'n enkele entiteit nie. Oor die jare het dit sy bedrywighede uitgebrei en sy besigheid deur verskeie filiale gediversifiseer. Hierdie filiale is afsonderlike maatskappye wat óf ten volle óf gedeeltelik deur Walmart besit word. Kom ons kyk van naderby na sommige van Walmart se noemenswaardige filiale en die rolle wat hulle in die maatskappy se groot ryk speel.

Sam se klub: Een van die bekendste filiale van Walmart is Sam's Club. Dit is 'n pakhuisklub wat slegs vir lidmaatskap beskikbaar is wat grootmaatprodukte teen afslagpryse aanbied. Sam's Club funksioneer onafhanklik, maar trek voordeel uit Walmart se uitgebreide voorsieningsketting en koopkrag.

Jet.com: Jet.com, wat in 2016 deur Walmart verkry is, is 'n e-handelsplatform wat op stedelike kliënte fokus. Dit bied 'n wye reeks produkte, insluitend kruideniersware, elektronika en huishoudelike items. Jet.com poog om 'n persoonlike inkopie-ervaring aan sy kliënte te bied.

Flipkart: Walmart het in 2018 opslae gemaak toe hy 'n meerderheidsbelang in Flipkart, Indië se voorste e-handelsmark, verkry het. Flipkart bied 'n wye reeks produkte, insluitend elektronika, mode en huishoudelike goedere. Hierdie verkryging het Walmart in staat gestel om die vinnig groeiende Indiese mark te benut.

Asda: Asda is 'n Britse supermarkketting wat in 1999 'n filiaal van Walmart geword het. Dit bedryf meer as 600 winkels regoor die Verenigde Koninkryk en bied 'n verskeidenheid produkte, insluitend kruideniersware, klere en huishoudelike items. Asda speel 'n deurslaggewende rol in Walmart se internasionale uitbreidingstrategie.

Vrae:

V: Wat is 'n filiaal?

A: 'n Filiaal is 'n maatskappy wat deur 'n ander maatskappy, bekend as die moedermaatskappy, beheer word. Die moedermaatskappy besit 'n meerderheid van die filiaal se aandele en het die mag om besluite oor sy bedrywighede te neem.

V: Hoe bevoordeel filiale die moedermaatskappy?

A: Filiale laat die moedermaatskappy toe om sy besigheid te diversifiseer, na nuwe markte uit te brei en skaalvoordele te benut. Hulle voorsien ook die moedermaatskappy van bykomende inkomstestrome en help om sy algehele handelsmerkteenwoordigheid te versterk.

V: Is filiale onafhanklik van die moedermaatskappy?

A: Terwyl filiale as afsonderlike entiteite funksioneer, word hulle steeds uiteindelik deur die moedermaatskappy beheer. Die moedermaatskappy kan die gesag hê om sleutelbestuurders aan te stel, strategiese besluite te neem en die filiaal se bedrywighede te beïnvloed.

Ten slotte speel Walmart se filiale 'n deurslaggewende rol in die maatskappy se algehele besigheidstrategie. Hulle laat Walmart toe om sy bedrywighede te diversifiseer, na nuwe markte uit te brei en 'n wye reeks produkte en dienste aan kliënte wêreldwyd te verskaf. Hierdie filiale, soos Sam's Club, Jet.com, Flipkart en Asda, dra by tot Walmart se sukses en help om sy posisie as een van die grootste kleinhandelkorporasies ter wêreld te behou.