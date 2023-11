Wat is die drie segmente van Walmart?

Walmart, die wêreld se grootste kleinhandelaar, werk in drie afsonderlike segmente: Walmart US, Walmart International en Sam's Club. Elke segment voorsien in verskillende klantbehoeftes en dra by tot die maatskappy se algehele sukses. Kom ons kyk van naderby na hierdie drie segmente en wat dit behels.

1. Walmart VSA

Walmart US is die grootste segment van die maatskappy, wat verantwoordelik is vir die meerderheid van sy inkomste. Dit bedryf 'n groot netwerk van kleinhandelwinkels regoor die Verenigde State, wat 'n wye reeks produkte bied, insluitend kruideniersware, klere, elektronika en huishoudelike items. Walmart US bedien miljoene klante elke dag en bied hulle bekostigbare pryse en gerieflike inkopie-ervarings. Die segment sluit ook Walmart se e-handelsplatform in, wat kliënte in staat stel om aanlyn te koop en hul aankope by hul voorstoep af te lewer.

2. Walmart International

Walmart International fokus daarop om die maatskappy se teenwoordigheid buite die Verenigde State uit te brei. Dit werk in verskeie lande regoor die wêreld, insluitend Mexiko, Kanada, die Verenigde Koninkryk, China en Brasilië, onder andere. Hierdie segment pas Walmart se sakemodel aan om by die spesifieke behoeftes en voorkeure van elke land se mark te pas. Deur sy globale skaal en kundigheid te benut, beoog Walmart International om kliënte van gehalteprodukte teen mededingende pryse te voorsien, terwyl dit ook plaaslike ekonomieë ondersteun.

3. Sam's Club

Sam's Club is 'n lidmaatskapgebaseerde pakhuisklub wat grootmaatprodukte teen afslagpryse aanbied. Dit maak voorsiening vir beide individuele kliënte en besighede, en bied hulle 'n wye verskeidenheid items, insluitend kruideniersware, elektronika, meubels, en meer. Sam's Club werk op 'n intekeningmodel, waar lede 'n jaarlikse fooi betaal om toegang te verkry tot eksklusiewe aanbiedings en voordele. Met sy fokus op grootmaataankope en kostebesparings, doen Sam's Club 'n beroep op klante wat in groter hoeveelhede wil koop of waarde vir hul geld soek.

Vrae:

V: Wat is die verskil tussen Walmart US en Walmart International?

A: Walmart US werk binne die Verenigde State, terwyl Walmart International die maatskappy se bereik uitbrei na ander lande regoor die wêreld.

V: Is Sam's Club slegs vir besighede?

A: Nee, Sam's Club is oop vir beide individuele kliënte en besighede. Enigeen kan 'n lid word en die voordele van grootmaataankope en afslagpryse geniet.

V: Kan ek aanlyn by Walmart koop?

A: Ja, Walmart bied 'n e-handelsplatform waar kliënte aanlyn kan inkopies doen en hul aankope by hul voorstoep kan aflewer.

Ten slotte, Walmart se drie segmente, Walmart US, Walmart International en Sam's Club, voorsien in verskillende klantbehoeftes en dra by tot die maatskappy se globale sukses. Of dit nou deur sy uitgebreide netwerk van kleinhandelwinkels, internasionale uitbreiding of lidmaatskap-gebaseerde pakhuisklub is, Walmart streef daarna om kliënte van bekostigbare pryse, kwaliteit produkte en gerieflike inkopie-ervarings te voorsien.