Verken gesellige kroeë in Wexford County

Wexford County is bekend vir sy warm en verwelkomende atmosfeer, veral gedurende die Kersseisoen. Een van die beste maniere om hierdie gasvryheid te ervaar, is deur die provinsie se uitstekende verskeidenheid kroeë te besoek. Of jy nou in die dorp of op die platteland is, hierdie knus instansies bied die perfekte plek om te ontspan en 'n pint te geniet na 'n lang dag.

Roche se kroeg in Duncannon is 'n uitstekende voorbeeld. Met sy ouwêreldse sjarme en ongelooflike verskeidenheid drankies, lok hierdie kroeg 'n diverse skare, van vissermanne tot prokureurs. Jy kan lewendige musiek en 'n ontspanne atmosfeer geniet ná 'n wandeling langs die strand.

French se kroeg in Gorey, wat sedert 1775 staan, is 'n moet-besoek bestemming in die Hoofstraat. Bekend vir sy Guinness en gesellige omgewing, word hierdie kroeg selfs meer spesiaal gedurende die Kersseisoen, aangesien plaaslike inwoners en besoekers meng en bydra tot die feestelike vrolikheid.

As jy jouself in Enniscorthy bevind, is 'n besoek aan Stamps kroeg 'n moet. Hierdie ontspanne kroeg is net langs die Markplein geleë en is 'n plek waar jy op jou gemak kan voel, of jy nou 'n wedstryd kyk of bloot aan 'n verfrissende pint teug.

Gaan na The Sky & The Ground in die stad Wexford vir 'n tikkie elegansie en sofistikasie. Hierdie instansie bied 'n heerlike skemerkelkiekroeg bo, perfek vir 'n afspraakaand. Onder kan jy die labirint-kroeg verken en 'n wye verskeidenheid bier en tydlose musiek geniet.

In Newbawn is Foley's pub 'n versteekte juweel wat gesellige gemak met klas kombineer. Met 'n brullende vuur, wonderlike atmosfeer en vriendelike personeel, is hierdie kroeg die ideale plek om te ontspan, terwyl jy smul aan uitstekende wyn, Guinness en heerlike kos. Boonop sal rokers die fantastiese biertuin waardeer.

Wexford County spog ook met 'n paar unieke aanbiedinge. Corcoran's in New Ross beskik oor 'n biertuin met wingerdstokke, wat 'n aantreklike en lewendige atmosfeer skep. Mary Barry's in Kilmore staan ​​uit vir sy heerlike seekosgeregte en nageregte, wat dit 'n gewilde plek maak vir kosliefhebbers.

As jy in North Wexford is, maak seker dat jy The Orphan Girl in Ballymoney besoek vir 'n eenvoudige en vriendelike ervaring. Die Strand in Cahore, wat langs die strand geleë is, is nog 'n fantastiese opsie om kos, drankies te geniet en te ontspan na 'n verkwikkende stap.

Afgesien van hierdie noemenswaardige kroeë, het Wexford County verskeie ander versteekte juwele wat die moeite werd is om te verken, soos The Green Door in New Ross vir sy unieke atmosfeer, die Theatre Tavern in New Ross, T Morris pub in Wexford, The Crown in Wexford vir 'n romantiese afspraak. nag, Paddy Blues in Gorey vir 'n ontspanne atmosfeer, en Rackard's van Killanne.

Maak nie saak waarheen jy kies om in Wexford County te gaan nie, jy is gewaarborg 'n hartlike ontvangs, goeie geselskap en 'n gesellige atmosfeer. Gryp dus jou jas, hoed, serp en handskoene en verdiep jouself in die feestelike gees van hierdie bekoorlike kroeë.