Western Digital se ontkenning van hardewareprobleme met hul SanDisk Pro en ander eksterne SSD's is met skeptisisme in die tegnologiegemeenskap begroet. Terwyl die maatskappy beweer dat firmwareprobleme die hoofoorsaak van die mislukkings was, het dataherwinningskundiges en kliënte 'n ander perspektief.

Volgens Markus Häfele, Besturende Direkteur van Attingo, 'n prominente dataherwinningsmaatskappy, het die mislukte SSD's van Western Digital verskeie hardewareprobleme vertoon. Häfele wys wanverhoudings tussen komponentgroottes en stroombane uit, wat lei tot onstabiele verbindings en oorverhitting. Die kwaliteit van soldeersel wat in hierdie aandrywers gebruik word, hou ook 'n probleem in, aangesien dit geneig is om borrels te vorm, wat dit geneig maak om te breek.

Ten spyte van Western Digital se bewering dat firmware-kwessies te blameer was, dui Häfele se waarnemings daarop dat onlangse weergawes van die SSD's gewysig is deur ekstra epoksiehars by te voeg. Dit dui daarop dat die vervaardiger dalk bewus is van die hardewarefoute en gepoog het om dit aan te spreek. Hierdie veranderinge het egter nie verhoed dat die aandrywers misluk nie.

Die deurlopende verslae van SSD-foute het kliënte aangespoor om dataherwinningsdienste van maatskappye soos Attingo te soek. Western Digital se aandrang op firmwareprobleme sien die aanhoudende probleme met hul nuwer modelle oor die hoof.

Soos die debat voortduur, bly die vraag onbeantwoord: Is die mislukkings werklik te wyte aan firmwareprobleme, of speel hardewareprobleme 'n beduidende rol? Terwyl Western Digital hul standpunt handhaaf, wek die bewyse wat deur Häfele en ander gelewer word, twyfel oor die maatskappy se eise.

Vrae:

V: Watter hardewarefoute is in Western Digital se SSD's waargeneem?

A: Kenners van dataherwinning het wanverhoudings tussen komponentgroottes en stroombaanborde opgemerk, sowel as die gebruik van lae-gehalte soldeersel wat borrels vorm, wat die integriteit van die aandrywer in gevaar stel.

V: Het Western Digital enige wysigings aangebring om hierdie hardewareprobleme aan te spreek?

A: Onlangse weergawes van die SSD's is verander met die byvoeging van ekstra epoksiehars, wat daarop dui dat die vervaardiger dalk bewus is van die foute en probeer het om dit reg te stel.

V: Is die foute uitsluitlik as gevolg van firmware-probleme?

A: Western Digital beweer dat fermwarekwessies vir die mislukkings verantwoordelik was, maar die bewyse van kundiges soos Markus Häfele dui daarop dat hardewareprobleme ook beduidende bydraers kan wees.