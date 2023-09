Hoe om op die laaste oomblik trourampe te vermy: 'n Nuttige wenk vir bruide

Wanneer dit by troubeplanning kom, weet die meeste bruide dat onverwagte probleme enige tyd kan opduik. Courtney Bradley, 'n selfverklaarde 'bruidsvriend', het egter 'n waardevolle wenk gedeel om trourampe op die laaste oomblik te vermy. Bradley het na TikTok geneem om bruide raad te gee oor die beste manier om te verhoed dat 'brande blus' oomblikke voordat hy sê "Ek doen."

Volgens Bradley lê die sleutel in hoe jy die aankoms van pakkette hanteer wat tot jou groot dag lei. As u pakkette oopmaak wanneer dit aankom, kan u u van potensiële hoofpyn op die laaste minuut red. Deur op hoogte te bly van inkomende besendings, kan bruide vinnig enige probleme of vermiste items aanspreek voordat dit te laat is.

In plaas daarvan om al jou pakkies onoopgemaak te stoor tot op die laaste minuut, stel Bradley voor om elke aflewering aan te pak sodra dit aankom. Op hierdie manier, as daar enige probleme met die inhoud is, soos 'n verkeerde item of 'n ontbrekende bykomstigheid, het jy genoeg tyd om die verkoper te kontak en die probleem op te los.

Deur hierdie eenvoudige strategie te implementeer, kan bruide verseker dat alles wat hulle bestel het, korrek is en verreken voor hul troudag. Dit help nie net om stres te verminder nie, maar bied ook gemoedsrus, met die wete dat al die nodige items in plek is.

So, volgende keer as jy kniediep in troubeplanning is, moet jy nie die belangrikheid onderskat om pakkette oop te maak soos dit kom nie. Dit lyk dalk na 'n klein taak, maar dit kan 'n beduidende verskil maak om enige potensiële trourampe op die laaste minuut te voorkom.

Bronne:

– Courtney Bradley se TikTok-video

– Nova M Bajamonti, Dailymail.Com.