Nuwe ontdekking: wenke van lewe op eksoplaneet 120 ligjare weg

Wetenskaplikes wat die James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het die teenwoordigheid van 'n molekule genaamd dimetielsulfied (DMS) in die atmosfeer van 'n eksoplaneet bekend as K2-18 b opgespoor. Terwyl DMS hoofsaaklik deur fitoplankton op Aarde geproduseer word, dui die teenwoordigheid daarvan op hierdie verre planeet die moontlikheid van lewe aan. Die teleskoop, wat deur NASA en die Europese en Kanadese ruimte-agentskappe bedryf word, het die eksoplaneet in die sterrebeeld Leo, byna nege keer die massa van die aarde, waargeneem. Benewens DMS, het die studie ook 'n oorvloed van koolstofdraende molekules soos metaan en koolstofdioksied gevind.

Hierdie ontdekking ondersteun die teorie dat K2-18 b 'n Hycean-planeet is, 'n tipe eksoplaneet wat vermoedelik 'n waterstofryke atmosfeer het wat oor 'n oseaan hang. Sterrekundige Nikku Madhusudhan van die Universiteit van Cambridge verduidelik dat DMS uniek aan die Aarde is en voorspel is as 'n goeie biosignatuur vir bewoonbare eksoplanete.

Die wetenskaplikes wat by die navorsing betrokke is, waarsku egter dat die bewyse wat die teenwoordigheid van DMS op K2-18 b ondersteun, voorlopig is en verdere validering vereis. Opvolgwaarnemings met die James Webb-ruimteteleskoop sal gedoen word om hierdie bevindinge te bevestig.

Die metode wat deur die navorsingspan gebruik word, word transmissiespektroskopie genoem. Hierdie tegniek behels die ontleding van die lig van 'n ster terwyl dit deur die atmosfeer van 'n eksoplaneet beweeg. Deur die golflengtes van lig te ondersoek wat deur molekules in die atmosfeer geabsorbeer word, kan sterrekundiges die molekulêre samestelling van die eksoplaneet bepaal.

Hierdie studie is die eerste keer dat metaan en koolwaterstowwe met transmissiespektroskopie in 'n eksoplaneet se atmosfeer opgespoor is. Die afwesigheid van molekules soos ammoniak en koolstofmonoksied, tesame met die teenwoordigheid van metaan en koolstofdioksied, dui op die moontlikheid van 'n oseaan onder die oppervlak van K2-18 b.

K2-18 b wentel 'n koel dwergster in die bewoonbare sone, waar vloeibare water moontlik op die planeet se oppervlak kan bestaan. Die temperatuur van die water en die planeet se bewoonbaarheid is egter nog onbekend. Meer waarnemings is nodig om die toestande vas te stel wat nodig is vir lewe op hierdie verre eksoplaneet.

Bron: Universiteit van Cambridge, The Astrophysical Journal Letters