Nuwe vermaaklikheidslokaal bring pret na Hempfield-gemeenskap

Opsomming: Die onlangs geopen 814 Lanes & Games in Hempfield het 'n gewilde bestemming geword vir gesinne en vriende wat op soek is na 'n dag vol aktiwiteite. Met rolbal, laser tag, arcade games, byl gooi en sport simulators, het die venue vinnig gewild geword in die gemeenskap. Met 'n aangehegte restaurant en kroeg, Bites and Brews, kan besoekers ook heerlike eet- en drinkgoed geniet tydens hul besoek. Die gerief van die Hempfield-ligging was 'n treffer onder plaaslike inwoners, wat voorheen na Johnstown moes reis vir 'n soortgelyke ervaring. Die opkoms was sterk sedert die sagte opening, en die eienaars is daartoe verbind om die lokaal te verbeter op grond van klantterugvoer.

Dit is 'n sonnige Saterdagmiddag, en Davin Ruzina vier sy 13de verjaardag by die nuut geopen 814 Lanes & Games in Hempfield. Saam met sy familie en vriende het hierdie vermaaklikheidsplek die perfekte omgewing vir 'n dag van opwinding en pret verskaf. Rolbalkompetisies en lasermerkgevegte het die hoogtepunt van hul viering geword.

Ruzina se ma, Tricia, verduidelik dat hulle gesoek het na 'n plaaslike lasermerk-lokaal, en was verheug om 814 Lanes & Games te vind. Die verwelkomende atmosfeer en verskeidenheid doendinge het dit 'n gunstelingplek vir die gesin gemaak. Tricia beklemtoon die belangrikheid daarvan om so 'n lokaal in die gemeenskap te hê, en merk op: "Ons het so iets hier nodig gehad."

Die voormalige Shop'n Save-eiendom op Roete 136 in Hempfield het 'n merkwaardige transformasie ondergaan om die tweede ligging van 814 Lanes & Games te word. Die eienaars het potensiaal in die vakante gebou gesien en $1.7 miljoen belê om 'n uitgebreide vermaaklikheidsruimte te skep wat oor 44,000 XNUMX vierkante voet strek. Die venue beskik oor moderne rolbalbane, 'n arcade, 'n ontsnapkamer, bylgooi, lasermerker en sportsimulators. Boonop kan besoekers 'n wye verskeidenheid kos en drankies by die venue se aangehegte restaurant en kroeg, Bites and Brews, geniet. Die BBP-rolbalarea en vergaderlokale is perfek vir privaat geleenthede en byeenkomste.

Mede-eienaar Bobby Hogue is verheug oor die oorweldigende gemeenskapsreaksie op die nuwe lokaal. Hy erken daar is nog 'n paar aanpassings wat gemaak moet word, maar verseker kliënte dat hulle voortdurend werk om die ervaring te verbeter. Nog 'n besoeker, Max Voyda, het sy 17de verjaardag by 814 Lanes & Games gevier en het dit geniet om die verskillende sportsimulators wat beskikbaar is, te probeer. Sy ma, Kristie, glo die lokaal is 'n groot aanwins vir die gemeenskap en bied vermaaklikheidsopsies vir mense van alle ouderdomme.

Madelyn Carter is veral dankbaar vir die venue se gerieflike ligging naby haar Greensburg-huis. Sy en haar kêrel het aanvanklik beplan om die 814 Lanes & Games-lokasie in Johnstown te besoek, maar was verheug om 'n soortgelyke opsie nader aan die huis te hê. Carter beklemtoon die belangrikheid daarvan om so 'n fasiliteit in die area te hê, veral gedurende die wintermaande wanneer binnenshuise aktiwiteite baie waardeer word.

As die nuwe toevoeging tot Hempfield se vermaaklikheidstoneel, blyk 814 Lanes & Games 'n middelpunt van opwinding vir die gemeenskap te wees. Met 'n uiteenlopende reeks aktiwiteite en 'n verwelkomende omgewing, het dit vinnig 'n ideale bestemming geword vir gesinne, vriende en individue wat op soek is na 'n dag vol pret. Met die sterk opkoms en positiewe terugvoer wat sedert die opening daarvan ontvang is, is 814 Lanes & Games gereed om 'n gekoesterde gemeenskapsbyeenkomsplek vir die komende jare te word.