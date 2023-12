Die PS5 Slim: 'n Slanker en meer modulêre opgradering van die oorspronklike model

Opsomming: Die PS5 Slim, 'n kleiner en slanker weergawe van die oorspronklike PS5, is uiteindelik vrygestel. Dit spog met 'n afgeslankte, modulêre ontwerp en kom saam met die gewilde Marvel Spider-Man 2-speletjie. Die nuwe konsole is ongeveer 30% kleiner en tot 24% ligter as die 2020-model, wat dit makliker maak om te hanteer en in te pas in nou spasies.

Die ontwerp van die PS5 Slim het gesplete paneelskulpe, met die boonste helfte van elke paneel wat glansend is. Alhoewel dit dit effens moeiliker kan maak om te fotografeer, gee dit 'n slanke en stylvolle aanraking aan die konsole. Die voorste poorte en knoppies is ook verbeter, met twee USB-C-poorte wat die mengsel van USB-C- en USB-A-poorte op die oorspronklike model vervang. Die uitwerp- en kragknoppies is geskei, wat dit makliker maak om tussen die twee te onderskei.

Een van die uitstaande kenmerke van die PS5 Slim is sy modulariteit. Die buitenste panele kan maklik afgehaal word, en die hele skyfstasie kan verwyder word sonder dat enige gereedskap nodig is. Dit maak voorsiening vir maklike aanpassing, soos om 'n nuwe interne SSD vir bykomende berging in te ruil. Die ontwerp herinner aan bou met Legos, wat dit gerieflik maak vir diegene wat hul konsole wil verpersoonlik of vinnig komponente wil opgradeer.

'n Vraag ontstaan ​​egter oor die skyfstasie. Alhoewel dit maklik is om van die skyfgebaseerde PS5 Slim los te maak, laat dit 'n merkbare bult aan die kant agter. Aan die ander kant, die PS5 Digital Edition, wat dunner is en nie 'n skyfstasie het nie, maak voorsiening vir die opsie om 'n skyfstasie afsonderlik te koop en aan te heg. Alhoewel dit 'n slanker voorkoms bied, kom dit teen 'n bykomende koste.

In die algemeen bied die PS5 Slim 'n slanker en meer modulêre ontwerp in vergelyking met die oorspronklike model. Met sy kleiner grootte, verbeterde poorte en knoppies aan die voorkant, en maklike aanpassingsopsies, bied dit 'n dwingende opgradering vir diegene wat reeds 'n PS5 besit. Of dit nou vir sy estetiese aantrekkingskrag of sy funksionele voordele is, die PS5 Slim is 'n waardige toevoeging tot enige speler se versameling.