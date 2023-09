Apple kondig die beskikbaarheid van watchOS 10 aan met opwindende kenmerke

Tydens Apple se iPhone 15-bekendstellingsgeleentheid het die maatskappy onthul dat die hoogs verwagte watchOS 10 amptelik op 18 September beskikbaar sal wees. Hierdie opdatering is nie net 'n beduidende opknapping vir watchOS nie, maar bring ook die geliefde "Glances"-funksie van die oorspronklike Apple Watch terug.

Een van die noemenswaardige veranderinge in watchOS 10 is die verskuiwing van fokus op individuele toepassings na die gebruik van legstukke op elke horlosie. Deur eenvoudig die Digital Crown te draai, gee gebruikers vinnige toegang tot verskeie kenmerke soos timers, musiek of selfs 'n podcast-episode wat gestroom word.

Dit lyk asof Apple die verwarring wat baie gebruikers ondervind het met multitasking op watchOS, in ag geneem het. Deur die platform na eenvoudiger take te heroriënteer, eerder as om deur verskeie toepassingskerms te blaai, word die gebruikerservaring meer intuïtief. Dit is moontlik dat Apple die gewildheid van die Siri-horlosie, wat 'n soortgelyke reeks widgets verskaf het, erken het en besluit het om hierdie konsep te benut.

Benewens die nuwe horlosies, Palette en Woodstock en Snoopy, kom watchOS 10 met verskeie ander verbeterings. Die Aktiwiteit-toepassing laat gebruikers toe om hoekkortpaaie by te voeg, wat selfs groter gerief bied. Boonop teken die Compass-toepassing outomaties die ligging van die laaste sellulêre verbinding aan, om te verseker dat gebruikers maklik kan terugspoor om 'n noodoproep te maak indien nodig.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat watchOS 10 slegs versoenbaar sal wees met Apple Watch Series 4 of later modelle en 'n iPhone XS met iOS 17 vereis.

Met die vrystelling van watchOS 10 kan Apple Watch-gebruikers uitsien na 'n meer vaartbelynde en dinamiese ervaring. Bly op hoogte van al die nuus van Apple se 'Wonderlus'-geleentheid hier.

Definisies:

– watchOS: Die bedryfstelsel wat spesifiek deur Apple vir sy Apple Watch ontwikkel is.

– Kyke: 'n Kenmerk op die oorspronklike Apple Watch wat gebruikers in staat gestel het om noodsaaklike inligting van toepassings te bekyk sonder om dit oop te maak.

– Widgets: Klein en kompakte toepassings wat spesifieke inligting of funksionaliteit op 'n gebruiker se toestelskerm verskaf.

Bronne:

- Apple (amptelike aankondiging)