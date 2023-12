2023: 'n Speljaar vir die rekordboeke

By

2023 was ongetwyfeld 'n jaar om te onthou vir gamers. Van hoogs verwagte speletjievrystellings en verrassingsaankondigings tot intense mededinging en ongekende kwaliteit, dit het sy plek in speletjiegeskiedenis versterk. Maar hoe vergelyk dit met ander legendariese speeljare?

Om daardie vraag te beantwoord, wend ons ons na geloofwaardige bronne soos Metacritic en IMDb. Metacritic se kritiese konsensustellings toon dat die laaste jaar om 2023 te oortref in terme van die aantal wedstryde met 'n metatelling van 90 of hoër, 2011 was. 2023 spog egter met 'n groter aantal 80-plus-telling wedstryde, wat 'n dieper bank van uitstekende impliseer titels.

As ons van naderby kyk, sien ons dat 2023 vorige jare oortref in terme van beide die hoeveelheid en kwaliteit van speletjies. Deur die gemiddelde jaarlikse getalle van 90-plus-speletjies en 80-plus-speletjies te bereken, staan ​​2023 uit as die sterkste jaar sedert ten minste 2001. Hierdie jaar lange aanslag van moet-speel-titels het min ruimte gelaat vir enigiets anders, maar spelers het steeds 'n oorvloed goeie en baie goeie speletjies om te geniet.

IMDb se gebruikersgraderings ondersteun hierdie bewering, ondanks die nadeel van beperkte tyd vir spelers om hul uitsprake oor onlangse vrystellings te lewer. 2023 oortref alle ander jare sedert die draai van die eeu in terme van speletjies wat graderings van 8.5 of hoër ontvang.

Boonop lê die onderskeidende faktor van 2023 nie net in die hoeveelheid daarvan nie, maar ook in die uitstaande gehalte van sy topspeletjies. In vergelyking met sy naaste mededingers, presteer die gemiddelde IMDb-gradering van die top 10, 25 en 50 speletjies van 2023 maklik hulle almal.

Of ons die topspeletjies ontleed of alle speletjies met 8-plus of 9-plus-tellings insluit, 2023 bly 'n uitstaande jaar, wat 'n indrukwekkende en ongeëwenaarde vlak van speluitnemendheid ten toon stel. Van begin tot einde het hierdie jaar bewys dat dit in die rekordboeke van dobbelgeskiedenis hoort.