Vlak vinnig op in Urzikstan in Warzone 3

Op soek na die beste maniere om vinnig jou wapens in Call of Duty Warzone 3 te verbeter, sowel as jou rang en Battle Pass? Ons het al die wenke oor waarop om te fokus om die doeltreffendste op hierdie gebied te wees!

Elke seisoen van Call of Duty Warzone 3 bring nuwe toevoegings en arsenaal om te ontsluit, saam met geleenthede vir beperkte tyd. Met die koms van die Urzikstan-kaart is dit maklik om oorweldig te voel. Nietemin, jy sal XP moet verdien om wapenbykomstighede te ontsluit. Hier is die beste maniere om ervaring in Warzone op te doen en vinnig jou Battle Pass te verbeter.

Speel op Playstation en besit Modern Warfare 3

Ongetwyfeld een van die maklikste metodes as jy op PS4 of PS5 speel. Spelers op Sony-konsoles sal 'n bykomende 25% XP verdien wanneer hulle in 'n groep speel! Dit is 'n goeie aansporing om nie alleen te speel nie. Nog 'n effektiewe metode is om Modern Warfare 3 te besit. Nie net sal jy 'n permanente XP-bonus in Warzone hê nie, maar die multispeler-modus sal jou ook toelaat om jou wapens vinnig gelyk te maak, veral in snitlyste waar moorde op kaarte soos Rust, Shipment ophoop. , of Vleis. Hierdie kaarte is ook ideaal om jou Battle Pass gelyk te maak, benewens die Zombie-modus en modusse soos Resurgence en Plunder in Warzone.

Hou altyd die wapen wat jy wil verhoog toegerus, en voltooi Warzone-kontrakte

In Warzone verdien jy voortdurend XP, insluitend passiewe ervaring vir jou wapens net deur dit te dra. Jy verdien ook XP deur onder meer kiste oop te maak. So selfs as jou wapen nie baie sterk is nie, hou dit as jou sekondêre en dit sal uiteindelik genoeg ervaring opdoen om 'n vlak te bereik. Koppel dit met die voltooiing van kontrakte in Warzone, en jy sal 'n uitstekende XP-wins in elke wedstryd hê.

Dubbele XP naweke en tokens

Nog 'n sterk aanbevole metode is om voordeel te trek uit Double XP-naweke en tokens wat jy kan versamel, veral in die Battle Pass. Dit is nie ongewoon om te sien hoe spelers hierdie gebeurtenisse gebruik om al hul wapens gelyk te maak nie. Trouens, daar is tans 'n Double XP-geleentheid wat plaasvind in Modern Warfare 3 en Warzone!

Ten slotte, daar is verskeie effektiewe strategieë om vinnig in Urzikstan in Warzone 3 op te gradeer. Volg hierdie wenke en jy sal binne 'n japtrap die range en Battle Pass-vlakke klim!