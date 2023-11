Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II: A New Era of Galactic Warfare

Dit is meer as 'n dekade sedert die vrystelling van Warhammer 40,000 2023: Space Marine, 'n speletjie wat spelers bekoor het met sy intense veldtog en aangrypende veelspelergevegte. Aanhangers het lankal moed opgegee op 'n opvolger, maar nou, in 40,000, is die langverwagte bekendstelling van Warhammer XNUMX XNUMX: Space Marine II op Xbox Series X|S op die horison. Hierdie keer neem ontwikkelaar Sabre Interactive en uitgewer Focus Entertainment die geliefde franchise na nuwe hoogtes.

Warhammer 40,000: Space Marine II is 'n derdepersoonskieter wat spelers in 'n opwindende galaktiese avontuur dompel. Kaptein Titus en sy Space Marines keer terug na die voorpunt, uitgespreek deur die talentvolle Clive Standen. Terwyl die keiser die lojale Space Marines stuur om die hordes Tiranids te bestry, moet spelers die hel loslaat met verwoestende wapens en spesiale vermoëns.

Een beduidende verskil is dat Warhammer 40,000: Space Marine II nie meer in die hande van Relic Entertainment is nie. In plaas daarvan het Sabre Interactive, die bekroonde ateljee agter World War Z en Evil Dead: The Game, die leisels geneem. Bekend vir hul indrukwekkende Swarm Engine-tegnologie, wat groot getalle vyande gelyktydig op die skerm toelaat, beloof Sabre Interactive om epiese gevegte op 'n ongekende skaal te lewer.

Wat onderskei Warhammer 40,000: Space Marine II van sy voorganger?

Gebou op die grondslag wat deur die oorspronklike speletjie gelê is, het Sabre Interactive die Tyranids as die hoofvyand in Space Marine II bekendgestel. Die unieke gedragsimulator, bekend as die Swarm Engine, komplementeer die korfagtige aard van die Tyranids perfek, wat lei tot opwindende en uitdagende spelreekse.

In Space Marine II speel die verhaal byna 'n eeu na die gebeure van die eerste wedstryd af. Die heelal het aansienlike veranderinge ondergaan, met die vernietiging van die vestingwêreld van Cadia en die opkoms van die Primaris, 'n kragtiger ras van Space Marines gelei deur die herrese Primarch of the Ultramarines, Roboute Guilliman. Kaptein Titus keer terug na 'n sterrestelsel in onrus, en pas by hierdie nuwe konteks aan terwyl hy veg om die mensdom weer te red.

Wat die tafelbladspeletjie van Warhammer 40,000 40,000 betref, dit het ook oor die jare ontwikkel. Alhoewel die ontwikkelingsproses dit uitdagend maak om tred te hou met die voortdurende bekendstelling van nuwe modelle en faksies, poog Warhammer XNUMX: Space Marine II om soveel as moontlik binne sy beperkings te inkorporeer. Spelers kan verwag om nie net Ultramarines en Tyranids teë te kom nie, maar ook Imperiale magte en 'n beduidende Adeptus Mechanicus-teenwoordigheid. Hulle moet egter versigtig wees vir die Tzeenchiese magte wat die stryd om die Ultramarines sal bemoeilik.

vrae

1. Wie is die ontwikkelaar en uitgewer van Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II?

Warhammer 40,000 XNUMX: Space Marine II is ontwikkel deur Sabre Interactive en uitgegee deur Focus Entertainment.

2. Wat is die hoofvyand-faksie in Space Marine II?

Die vernaamste vyandelike faksie in Space Marine II is die Tyranids, bekend vir hul korfagtige gedrag.

3. Hoe het die spel in Space Marine II verander?

Space Marine II bou voort op die suksesvolle meganika van sy voorganger, terwyl nuwe kenmerke bekendgestel word om die spelerervaring te verbeter. Die speletjie behou die uitstekende reeks-/nageslagstelsel en stel verbeterings soos die snelskoot-teller en pareer-meganika bekend.

4. Watter veranderinge het sedert die eerste wedstryd in die Warhammer 40,000 XNUMX-heelal plaasgevind?

In die Warhammer 40,000 XNUMX-heelal is Cadia, die vestingwêreld, vernietig, en 'n skeurskeur het die sterrestelsel uitmekaar geskeur. Die opkoms van die Primaris, ’n sterker weergawe van die Astartes, en die terugkeer van Roboute Guilliman as die Primarch of the Ultramarines het die sterrestelsel hervorm en die mensdom in uiterste gevaar geplaas.

5. Kan spelers verwag om al die nuwe modelle en faksies van die tafelbladspeletjie in Space Marine II te sien?

Die ontwikkelingsproses bied uitdagings om tred te hou met die steeds ontwikkelende tafelbladspeletjie. Terwyl Space Marine II poog om soveel as moontlik in te sluit, moet spelers nie verwag om al die nuwe modelle en faksies te sien nie. Hulle kan egter ontmoetings met Imperiale magte, 'n beduidende Adeptus Mechanicus-teenwoordigheid en die ingewikkelde Tzeenchiese magte verwag.