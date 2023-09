Warbits+: oop beta-aanmeldings nou regstreeks vir selfoon en rekenaar

By

Risky Lab se Warbits, 'n geliefde weergawe van die klassieke Advance Wars-spel, ondergaan 'n volledige herbouing om moderne skermgroottes, kruisplatformspel, gemeenskapskeppingsondersteuning en verskeie lewenskwaliteitverbeterings in te sluit. Die oop beta-aanmeldings vir Warbits+ is nou beskikbaar op beide Steam en iOS, en sal oop bly tot 20 September.

Warbits+ sal volgende maand op rekenaar vrygestel word, terwyl die mobiele weergawe se vrystellingsdatum nog aangekondig moet word. Spelers kan egter die speletjie op Steam wenslys en selfs die demo in die tussentyd aflaai. Die nuwe weergawe sal 6 veldtogmissies, 4 skermutselingsmissies, 4 legkaartmissies, 'n kaartredigeerder en ondersteuning vir beide plaaslike en aanlyn multiplayer bevat.

Die oorspronklike Warbits-speletjie is hoog geprys, soos gedemonstreer deur sy positiewe nadoodse ondersoek en sy erkenning as Spel van die Week met die vrystelling daarvan. Die komende Warbits+ oop beta word hoogs verwag, met spelers wat gretig is om die verbeterde spel op Steam Deck en iPad te ervaar.

As jy nog nie die oorspronklike Warbits of Advance Wars gespeel het nie, kan dit die moeite werd wees om resensies na te gaan om 'n idee te kry van die spel se verslawende aard en strategiese spel. Om op hoogte te bly van die jongste nuus en ontwikkelings rakende Warbits+, besoek die amptelike webwerf.

