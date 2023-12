'n Nuwe draai op die Germanium Tumnus Overdrive Pedal

opsomming:

In hierdie artikel verken ons die jongste toevoeging tot die Tumnus-oordryfpedaalfamilie – die Germanium Tumnus. Met sy beperkte voorraad germaniumdiodes poog hierdie nuwe weergawe om die essensie van die gesogte Klon Centaur-pedaal vas te vang. Ons kyk van nader na sy kenmerke, vergelyk dit met die oorspronklike goue model, en bespreek die potensiaal daarvan as 'n waardevolle toevoeging tot enige kitaarspeler se pedaalbord.

Is die Germanium Tumnus 'n opgradering wat die hoër prysetiket werd is? Die oorspronklike Tumnus het van silikondiodes gebruik gemaak, wat 'n unieke klank van sy eie bied. Hierdie beperkte uitgawe Germanium Tumnus neem egter dinge 'n stap verder deur die germaniumdiodes in te sluit wat na bewering in die Klon gebruik is. Die resultaat? 'n Pedaal wat sagter knip bied in vergelyking met sy silikon-eweknie, wat aan die Klons self herinner.

Deense Pete, wat in 'n blinde toets die oorspronklike Tumnus bo 'n regte Klon Centaur gekies het, het gevind dat die Germanium Tumnus 'n meer diskant-georiënteerde toon gebring het. Aan die ander kant het Lee Anderton 'n tikkie meer wins in die goue Tumnus opgemerk. Hierdie subtiele verskille dui daarop dat beide pedale iets unieks het om te bied, afhangende van persoonlike voorkeur en gewenste klank.

Vergelykings met die Klon Centaur kan debatte aan die brand steek, maar Andertons erken dat die beskikbare klone deesdae merkwaardige gehalte bied teen 'n fraksie van die prys. Die Tumnus, in albei sy iterasies, vang die essensie van die Klon suksesvol vas, wat die lyne tussen oorspronklike en kloon vervaag.

Uiteindelik is die Tumnus Germanium die naaste Wampler-pedaal aan die regte ding, volgens Andertons. Die vermeende byt van die goue Tumnus kan egter by sommige spelers aanklank vind. Daar is dus nie noodwendig 'n “beter” opsie tussen die twee nie – hulle klink albei fantasties.

Een noemenswaardige voordeel wat die Tumnus spog, is sy kompakte grootte. Terwyl ander pedale probeer om die Klon se toon te herhaal, slaag die Tumnus daarin om sy magie in 'n klein omhulsel te pak. Dit maak dit 'n aantreklike opsie vir kitaarspelers met beperkte pedaalbordspasie of diegene wat 'n veelsydige overdrive-pedaal soek wat op toon lewer.

Ten slotte wys die Germanium Tumnus Wampler se toewyding om kitaarspelers van ongelooflike toonopsies te voorsien. Of jy nou die Germanium- of goue weergawe kies, albei pedale bied 'n kans om die magie van die Klon Centaur teen 'n meer bekostigbare pryspunt te ervaar. So, hoekom stop by een? Die Germanium Tumnus verdien dalk net 'n plek langs sy goue broer of suster op jou pedaalbord.