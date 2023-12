Vakansieverkope by Walmart: Onsekerheid wat voorlê

Vakansieverkope by Walmart was sterk, met kopers wat na die kleinhandelreus gestroom het vir kruideniersware en geskenke. Walmart se uitvoerende hoof, Doug McMillon, het egter kommer uitgespreek oor die onvoorspelbare aard van verkope in die maande ná die piek inkopieseisoen. In 'n onderhoud met CNBC se "Squawk on the Street," het McMillon die impak van stygende kredietkaartsaldo's en dalende huishoudelike bankrekeninge op verbruikersbesteding uitgelig.

McMillon het erken dat verbruikers vanjaar meer veerkragtigheid getoon het as wat verwag is, maar hy het die onsekerheid van die komende jaar beklemtoon. Hy het die aansienlike afname in pryse vir algemene handelsware-items, soos speelgoed, aangehaal as gevolg van deflasie. Volgens McMillon het pryse in hierdie kategorie met ongeveer 5% gedaal vergeleke met die vorige jaar. As 'n voorbeeld bied Walmart tans 25 speelgoeditems onder $25, insluitend 'n Hot Wheels-motor teen $1.18.

Terwyl voedselpryse relatief stabiel gebly het, het nievoedselverkope begin herstel. McMillon glo dat die laer pryse in algemene handelsware 'n interessante dinamiek sal skep in die jaar wat voorlê, wat van kleinhandelaars sal vereis om meer volume aan te dryf om te vergoed vir die daling in prys per item.

Ten spyte van die uitdagings van deflasie, het Walmart daarin geslaag om beter as baie ander kleinhandelaars te presteer as gevolg van sy groot kruidenierswarebesigheid en reputasie vir lae pryse. Vanaf November het Walmart-aandele byna 10% geklim en die maatskappy verwag dat gekonsolideerde netto verkope vir die boekjaar met 5% tot 5.5% sal styg.

Ten slotte, Walmart se vakansieverkope was sterk, maar McMillon bly versigtig oor die toekoms. Die impak van stygende kredietkaartsaldo's en dalende huishoudelike bankrekeninge op verbruikersbesteding, tesame met deflasie in algemene goederepryse, het onsekerheid oor toekomstige verkope laat ontstaan. Walmart sal maniere moet vind om volume te verhoog om die afname in prys per item te verreken. Ten spyte van die uitdagings, bly Walmart vol vertroue in sy vermoë om groei aan te dryf en aan sy verkoopsvoorspellings te voldoen.