Microsoft-aandele slaan rekord hoog soos OpenAI Shakeup skokgolwe stuur

Microsoft-aandele het Maandag tot 'n allemintige hoogtepunt gestyg nadat die nuus bekend gemaak is dat Sam Altman, voormalige uitvoerende hoof van OpenAI, by Microsoft sou aansluit om 'n nuwe gevorderde KI-navorsingspan saam met medestigter Greg Brockman te lei. Die onverwagte skuif het skokgolwe deur die tegnologiewêreld gestuur, wat insiders en beleggers in die industrie verras het.

Terwyl die ooreenkoms tussen Altman en Microsoft nog nie amptelik is nie, noem ontleders en kenners dit reeds as 'n groot oorwinning vir die tegnologiereus. Rishi Jaluria, besturende direkteur van RBC Capital Markets, het dit 'n "groot staatsgreep vir Microsoft" genoem, wat Altman se reputasie as 'n KI-visioenêr beklemtoon.

Kommer bly voort oor hoe die onsekerheid by OpenAI Microsoft se besigheid op kort termyn sal beïnvloed, veral rakende Microsoft se Azure-wolkdienste, wat deur OpenAI gebruik is. Ontleders glo egter dat om Altman en sy span aan boord te bring uiteindelik 'n beter uitkoms vir Microsoft op die lang termyn kan wees.

Die aanstelling van Altman en Brockman posisioneer Microsoft as 'n bestemmingswerkgewer vir generatiewe KI-ingenieurs, wat sy voorsprong in die veld verder verstewig. Aan die ander kant worstel OpenAI met naskokke, soos blyk uit 'n brief wat deur meer as 500 werknemers onderteken is wat die direksie versoek om te bedank of massa-bedankings in die gesig te staar.

Beleggers en ontleders sien dit as 'n beduidende strategiese voordeel vir Microsoft, aangesien dit nie net hul KI-produk-padkaart behou nie, maar ook formidabele mededinging bied vir generatiewe KI-opstarters en Google DeepMind.

As gevolg van hierdie verwikkelinge het Microsoft-aandele Maandag op $377.44 gesluit, meer as 2%. Die mark se positiewe reaksie weerspieël vertroue in Microsoft se vermoë om sy posisie as 'n leier in die KI-ruimte te behou, ondanks die onlangse ontwrigting by OpenAI.

FAQ

Wat is OpenAI?

OpenAI is 'n toonaangewende navorsingslaboratorium vir kunsmatige intelligensie wat gestig is met die missie om te verseker dat kunsmatige algemene intelligensie (AGI) die hele mensdom bevoordeel. Dit is mede-stigter deur Sam Altman en Greg Brockman.

Wat is generatiewe KI?

Generatiewe KI verwys na die veld van kunsmatige intelligensie wat fokus op die skep van modelle, algoritmes en stelsels wat in staat is om nuwe en oorspronklike inhoud, soos beelde, teks of musiek, te genereer.

Wat is Microsoft Azure?

Microsoft Azure is 'n wolkrekenaarplatform en -diens wat deur Microsoft aangebied word. Dit bied 'n wye reeks wolkdienste, insluitend virtuele masjiene, berging, analise en KI-vermoëns, om besighede te help om toepassings en dienste te bou, te ontplooi en te bestuur.

Watter impak het die aanstelling van Sam Altman op Microsoft se aandele?

Die aanstelling van Sam Altman word beskou as 'n positiewe ontwikkeling vir Microsoft, wat lei tot 'n toename in beleggersvertroue en 'n styging in die maatskappy se aandeelprys. Altman se reputasie as 'n KI-visioenêr en die strategiese voordeel wat Microsoft verkry het met sy toevoeging tot die span, word beskou as faktore wat bydra tot hierdie positiewe markreaksie.