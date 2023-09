Wahoo onthul nuwe Kickr Move Turbo Trainer en Kickr Bike Shift

By

Wahoo, die gewilde binnenshuise fietsrytegnologie-handelsmerk, het die vrystelling van twee nuwe produkte aangekondig: die Kickr Move-turbo-afrigter en die Kickr Bike Shift-slimfiets. Die Kickr Move is bo-aan Wahoo se Kickr-slim turbo-afrigterreeks geposisioneer en spog met nuwe bewegingsvermoëns wat daarop gemik is om 'n meer natuurlike ritgevoel te bied en gebruikersgerief te verbeter, teen $1,599.99 2 USD. Aan die ander kant sit die Kickr Bike Shift onder die Kickr Bike V2,999.99 en vereenvoudig 'n paar funksionaliteit, geprys teen $ XNUMX USD.

Die Kickr Move beskik oor 'n agt-duim 'swaartekragbaan' wat die hoof turbo-trainer-hardeware toelaat om heen en weer op 'n geboë baan te gly, wat 'n klein hoeveelheid kant-tot-kant beweging verskaf. Dit laat die fiets toe om vrylik te reis tydens oefensessies, wat moegheid verminder en algehele doeltreffendheid verbeter. Die glybaan is sluitbaar vir maklike vervoer en fietsmontering. Om die Kickr Move met 'n Kickr Climb te koppel, is 'n bykomende hardeware-adapter nodig, maar kan afsonderlik gekoop word.

Wat spesifikasies betref, bied die Kickr Move Bluetooth-, ANT+- en WiFi-konneksie, sowel as kragakkuraatheid tot binne 1%. Dit kan 'n maksimum weerstand van 2,200 10 watt hanteer en het 'n gesimuleerde gradiëntreeks van -20% tot 11%. Dit bevat ook kenmerke soos ERG Easy Ramp en Race Mode vir verbeterde opleidingservarings. Die Kickr Move kom met 'n 11-spoed SunRace 28-XNUMXT-kasset, wat steeds die voorkeuropsie onder Wahoo-gebruikers is.

Wat die Kickr Bike Shift betref, is dit 'n meer bekostigbare slimfietsopsie met 'n staalraam en weeg 40 kg. Dit bied 2200 watt weerstand, WiFi-konneksie en kragmetingsakkuraatheid binne 1%. Anders as die Kickr Bike V2, het die Kickr Bike Shift nie 'n kantelfunksie of motorgedrewe traagheidsfunksie nie. Dit behou egter die vyfpunt-pasverstellingstelsel, app-gebaseerde opstelling en konfigureerbare shifters en knoppies.

Beide die Kickr Move en Kickr Bike Shift is onmiddellik beskikbaar vir aankoop. Die Kickr Move is geprys teen $ 1,599.99 USD, terwyl die Kickr Bike Shift $ 2,999.99 USD kos en sal aan die einde van September gestuur word.

