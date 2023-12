Nuwe studie wys Virtual Reality Goggles wek vreesreaksie by muise

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Noordwes-Universiteit gedoen is, het die doeltreffendheid van virtuele realiteit (VR)-brille getoon om vrees en angsreaksies by muise op te wek. Die navorsers het miniatuur VR-lense ontwikkel, wat 12 millimeter in deursnee meet, wat muise in virtuele omgewings wat hulle as werklik beskou, onderdompel.

Vorige pogings om VR-omgewings vir muise te skep, is beperk deur tegnologie, aangesien muise 'n wye gesigsveld het en meer oplettend is vir hul fisiese omgewing. Vooruitgang in VR-tegnologie het die navorsers egter in staat gestel om kleiner toerusting te ontwerp wat by die anatomie van muise kan pas.

Die VR-bril bestaan ​​uit geboë lense wat die muise se gesigsveld omsluit en realistiese kleure en ligte verskaf deur 'n klein skerm en 180-grade kamera. Met Unity, 'n 3D-videospeletjietoepassing, het die navorsers 'n virtuele veld geskep wat 'n tonnel en 'n waterbuis ingesluit het. Muise is ook op 'n miniatuur skuim trapmeul geplaas om voortbeweging te simuleer.

Tydens die studie is 'n swart skyf in die virtuele veld ingebring, wat 'n roofdier naboots wat die muise aanval. Die resultate het getoon dat die muise veg-of-vlug-reaksies getoon het, vries of weghardloop in die tonnel wanneer die skyf hulle nader. Die navorsers het waargeneem dat vreesneurone deur die muise vrygestel word, selfs minute of ure na die ontmoeting, wat 'n moontlike herlewing van die ervaring aandui.

Die bevindinge van hierdie studie het beduidende implikasies vir die begrip van vrees, angs en post-traumatiese stresversteuring (PTSD) in beide muise en mense. Deur muise as modelle te gebruik, kan navorsers insig kry in hoe die brein vrees verwerk en moontlik nuwe behandelings vir angsverwante versteurings ontdek.

Die navorsers het die VR-bril se toerustingontwerpe en data aanlyn beskikbaar gestel en ander wetenskaplikes aangemoedig om dit in hul studies te gebruik. Daar word verwag dat hierdie deurbraak in VR-tegnologie sal bydra tot toekomstige wetenskaplike ontdekkings rakende vrees en PTSV, wat uiteindelik menslike gesondheid en welstand sal bevoordeel.

Soos tegnologie aanhou vorder, brei die potensiaal vir innoverende navorsingsmetodes uit, wat navorsers van waardevolle hulpmiddels voorsien om die kompleksiteit van die brein en gedrag te ondersoek.