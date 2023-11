Die Volkswagen Golf R 333: 'n Rekordbrekende Hot Hatch

In 2022 het Volkswagen die 20ste bestaansjaar van die Golf R gevier met 'n beperkte uitgawe. Die Golf R 59,995 Years Edition, teen €20, was 'n vierwielaangedrewe hot hatch wat die aandag van entoesiaste getrek het. VW was egter nie klaar om die grense van verrigting en luukse te verskuif nie. Net vanjaar het hulle die Golf R 333 weer bekendgestel, ’n kragtiger en gevorderde weergawe van sy voorganger. Met 'n verbysterende prysetiket van €76,410 XNUMX het hierdie model die duurste Golf geword wat nog ooit vervaardig is.

In 'n verstommende vertoon van aanvraag was al 333 eenhede van die Golf R 333 binne 'n skamele agt minute van beskikbaarheid uitverkoop. Terwyl die 20 Years Edition in verskeie lande beskikbaar was, was hierdie weergawe eksklusief vir Duitse kopers, wat bygedra het tot sy status as 'n uiters gesogte voertuig. Deur die Audi RS3 in prys te oortref, het die Golf R 333 selfs die koste van 'n Porsche 718 Cayman S benader.

Om die afleweringservaring werklik onvergeetlik te maak, is klante na die Autostadt in Wolfsburg genooi, waar meer as 20 identies-gespesifiseerde Golf R 333's op hulle gewag het. Hierdie voertuie het die kenmerkende Lime Yellow Metallic verf, 19-duim Estoril swart wiele, 'n Akrapovič quad uitlaat, en 'n DSG ratkas gehad. Onder die enjinkap het 'n turboaangejaagde 2.0-liter-petrolenjin 'n indrukwekkende 328 perdekrag en 309 lb-voet se wringkrag gelewer, wat die motor van 0 tot 62 mph in net 4.6 sekondes aangedryf het.

Vir motor-entoesiaste is die Autostadt 'n bestemming van betekenis. Dit is langs die Volkswagen-fabriek in Wolfsburg geleë en dien as 'n besoekersaantreklikheid soortgelyk aan die bekende BMW Welt. In samewerking met die Autostadt sal Volkswagen binnekort die GTI-byeenkoms van 26-28 Julie volgende jaar aanbied. Hierdie geleentheid sal in die voetspore volg van die ontbinde Wörthersee GTI, wat sedert 1982 gehou is, maar verskuif is weens die besluit van die plaaslike munisipaliteit Maria Wörth.

Aangesien Volkswagen in 2024 'n middelsiklus-gesigopknapping vir die Golf R beplan, lê daar nog opwinding vir entoesiaste voor. Die potensiaal vir toekomstige uiters duur spesiale uitgawes laat ons wonder of VW eendag die prys van 'n Golf op 'n verbysterende €100,000 2028 gaan vasstel. Met die negende generasie Golf wat in XNUMX 'n EV gaan wees, kan die dae van die hoëverrigting Golf R-variant wat met 'n binnebrandenjin toegerus is egter getel word. Moenie jou kans mis om die opwinding van die Golf R te ervaar terwyl jy nog kan nie.

FAQ

Wat was die prys van die Volkswagen Golf R 333?

Die Golf R 333 was teen €76,410 XNUMX geprys, wat dit die duurste Golf maak wat nog ooit vervaardig is.

Hoe lank het dit geneem vir alle Golf R 333-eenhede om verkoop te word?

Al 333 eenhede van die Golf R 333 is binne net agt minute verkoop nadat dit beskikbaar geword het.

Waar is die Golf R 333 aan klante afgelewer?

Die Golf R 333 is by klante by die Autostadt in Wolfsburg, Duitsland, afgelewer, waar meer as 20 identiese voertuie gewag het.

Was die Golf R 333 buite Duitsland beskikbaar?

Nee, die Golf R 333 was eksklusief vir kopers in Duitsland beskikbaar.

Wat is die Autostadt?

Die Autostadt is 'n besoekersaantreklikheid wat langs die Volkswagen-fabriek in Wolfsburg geleë is, soortgelyk aan die BMW Welt.