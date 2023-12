Vivo X100 en X100 Pro: Die nuwe vlagskip-slimfone met verbeterde kamerahardeware

Vivo het onlangs sy nuwe vlagskip-slimfone, die Vivo X100 en Vivo X100 Pro, bekendgestel met die fokus op kameraverbeterings. Terwyl dit aanvanklik op 13 November in China vrygestel is, is die toestelle nou besig om na internasionale markte te beweeg. Die X100 sal beskikbaar wees in Suidoos-Asiatiese lande soos Indië en Indonesië, terwyl die X100 Pro aan Europese markte bekendgestel sal word.

Een van die uitstaande kenmerke van hierdie slimfone is die opgegradeerde kamera hardeware. Die X100 Pro spog met 'n 50-megapixel een-duim-tipe hoofkamera, saam met 'n 4.3x optiese vergroting telefoto-kamera. Die hoofkamera is ingestel met "Optical Precision Calibration" vir konsekwente skerpte en kwaliteit, terwyl die telefotokamera ontwerp is om chromatiese aberrasie te verminder. Boonop bevat die X100 Pro 'n swewende lenselement, wat nabyfotografie met die telelens moontlik maak.

Aan die ander kant beskik die X100 oor 'n 50-megapixel 1/1.49-duim-tipe hoofkamera-sensor en 'n 64-megapixel 3x optiese telefoto-kamera. Alhoewel dit nie die drywende lenselement het wat in die X100 Pro gevind word nie, is Zeiss-bedekkings op die lense van albei toestelle aangebring.

Beide die X100 en X100 Pro word aangedryf deur MediaTek se Dimensity 9300 vlagskip-skyfiestel en beskik oor 'n 6.78-duim OLED-paneel met 'n 120Hz-verversingsfrekwensie. Hulle het ook 'n IP68-gradering vir stof- en waterweerstand.

Vivo se fokus op die verbetering van lenskwaliteit is 'n noemenswaardige stap, veral in ag genome hoe dit beeldkwaliteit en bokeh-werkverrigting beïnvloed. Terwyl die vorige X90 Pro belofte getoon het, is sommige lensafwykings in sekere situasies waargeneem. Vivo se toewyding om kamerahardeware te verbeter, verhoog egter verwagtinge vir die X100 Pro en sy verwagte kompetisie met die komende Galaxy S24 Ultra.

Alhoewel Europese prysinligting nie bekend gemaak is nie, word verwag dat die X100 Pro vir HK$7,998 in Hong Kong sal verkoop, wat neerkom op ongeveer €937 of $1,024. Intussen sal die nie-Pro X100 geprys word teen HK$5,998, ongeveer $768 of €702.