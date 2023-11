Nuwe begrotingsvriendelike slimfoon van Vivo beloof oorgenoeg berging teen 'n bekostigbare prys

By

Vivo stel sy nuutste begrotingsvriendelike slimfoon, die Vivo Y100i, op 28 November vry. Hierdie foon staan ​​uit van die kompetisie deur 'n indrukwekkende 12GB RAM en die mees bekostigbare 512GB-bergingopsie in sy prysklas te bied, teen net 1599 yuan. Die Vivo Y100i is veral 200 yuan goedkoper as die onlangs bekend gestelde OPPO A2 met dieselfde bergingskapasiteit.

Terwyl die Vivo Y100i ooreenkomste met sy voorganger, die Vivo Y100, deel, soos 'n dubbele agterkamera-opstelling, stel dit 'n nuwe ontwerpelement met reghoekige rande in plaas van die vorige 3D dubbelgeboë glas aan die kant van die toestel bekend. Hierdie ontwerpverskuiwing gee die telefoon 'n meer eenvoudige en verfrissende voorkoms.

Alhoewel spesifieke besonderhede oor die interne spesifikasies van die Vivo Y100i steeds beperk is, het Vivo 'n voorsmakie van die agterste ontwerp gegee en twee kleuropsies bevestig: Blou en Pienk. Soos afwagting toeneem, sal meer inligting oor die foon se vermoëns en kenmerke na verwagting in die nabye toekoms bekend gemaak word.

Bly ingeskakel vir opdaterings oor hierdie begroting-vriendelike kragbron wat genoeg berging bied sonder om die bank te breek.

FAQ

Wat is die prys van die Vivo Y100i?

Die Vivo Y100i is geprys teen net 1599 yuan, wat dit een van die mees bekostigbare opsies in sy kategorie maak.

Wat is die bergingskapasiteit van die Vivo Y100i?

Die Vivo Y100i bied 'n indrukwekkende 512 GB-bergingopsie, wat genoeg spasie bied vir foto's, video's, toepassings en meer.

Wat is die kleuropsies vir die Vivo Y100i?

Die Vivo Y100i is beskikbaar in twee kleuropsies: Blou en Pienk.

Het die Vivo Y100i 'n dubbele kamera-opstelling?

Ja, die Vivo Y100i beskik oor 'n dubbele agterkamera-opstelling, wat gebruikers in staat stel om pragtige foto's en video's op te neem.