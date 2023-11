Vivo Pad 3 het na bewering MediaTek Dimensity 9300 vir vlagskipprestasie

Tegnologie-entoesiaste en Vivo-aanhangers sien gretig uit na die komende bekendstellingsiklus van die gewilde slimfoonhandelsmerk. Gerugte dui daarop dat Vivo 'n opwindende reeks produkte in die werke het, insluitend opvoubare fone, vlagskiptoestelle en nog baie meer. Een van die toestelle wat baie verwag word, is die Vivo Pad 3-tablet, en onlangse wenke van 'n prominente tipster het 'n bietjie lig gewerp op die belangrikste spesifikasies daarvan.

Volgens 'n plasing deur tipster Digital Chat Station op Weibo, sal die Vivo Pad 3 toegerus wees met die MediaTek Dimensity 9300 SoC. Hierdie skyfiestel is bekend vir sy hoëprestasie en sal die tablet as 'n vlagskip-graadproduk posisioneer. Die Dimensity 9300 het reeds opslae gemaak in die tegnologiebedryf aangesien dit die onlangs onthulde Vivo X100 en X100 Pro-slimfone aandryf, wat deel is van Vivo se nuutste vlagskipreeks.

Alhoewel die tipper geen bykomende besonderhede oor die Vivo Pad 3 verskaf het nie, is dit die moeite werd om te noem dat die tablet na verwagting saam met die Vivo X100 Ultra-model in April 2024 vrygestel sal word. Die X100 Ultra word gerugte aangedryf deur die Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, wat verder aandui dat die Vivo Pad 3 'n kragtige en funksiebelaaide toestel sal wees.

Die vrystellingstrategie vir Vivo se komende toestelle bly onseker. Alhoewel dit moontlik is dat die Pad 3 saam met die X100 Ultra, X Fold 3 en X Flip 2 tydens dieselfde bekendstellingsgeleentheid aangekondig sal word, is niks nog bevestig nie. Vivo-entoesiaste sowel as tegnologie-entoesiaste word aangeraai om op hoogte te bly vir verdere opdaterings.

