VentriJect se baanbrekende innovasie bring kardiorespiratoriese fiksheidsmeting na nuwe hoogtes

VentriJect, 'n Deense begin-onderneming, het opslae gemaak in die gesondheidsorgbedryf deur 'n tweede plek by die Healthcare Innovation World Cup te behaal vir sy revolusionêre benadering tot die meting van kardiorespiratoriese fiksheid (CRF). In plaas daarvan om op tydrowende oefenroetines staat te maak, maak VentriJect se innoverende tegnologie voorsiening vir CRF-skatting in minder as drie minute, sonder dat fisiese inspanning nodig is.

Die wêreld van gesondheidsorg was vol opwinding toe meer as 300 innoverende wêreldwye beginners gestry het vir erkenning by die Healthcare Innovation World Cup. Met streng kriteria in plek, het slegs 12 aanspraakmakers deurgedring na die regstreekse pitching-eindstryd by MEDICA, die gewaardeerde mediese sektorgeleentheid wat in Düsseldorf gehou is. Beoordelaars het die toonhoogtes geëvalueer op grond van hul vlak van innovasie, tegnologiese uitvoerbaarheid en kommersiële potensiaal.

VentriJect het 'n toonaangewende sensortoestel genaamd Seismofit en 'n transformerende algoritme ontwikkel om CRF-meting te revolusioneer. Deur die unieke handtekening van die menslike hart se klepbeweging te benut, vang Seismofit vibrasies teen die borswand vas deur middel van seismokardiografie. Hierdie data word dan na 'n slimfoontoepassing oorgedra, wat 'n wolkgebaseerde algoritme gebruik om die sein te ontleed en die individu se CRF-vlak te skat.

Die belangrikheid van CRF in die beoordeling van algehele gesondheid het die afgelope jare wydverspreide erkenning gekry. Trouens, die American Heart Association het gepleit vir die insluiting van CRF-metings in roetine-kliniese praktyk as 'n manier om pasiëntbestuur te optimaliseer. Deurlopende navorsing demonstreer die potensiële rol van CRF in die voorspelling van mortaliteit, met verbande met kanker wat ondersoek word.

Die tradisionele metode om CRF te kwantifiseer behels die bepaling van 'n individu se VO2-maks, die maksimum tempo van suurstofverbruik wat bereik word deur uitputtende oefening. Hierdie metode, wat algemeen op ergometers of trapmeulens uitgevoer word, is lank reeds as die goue standaard beskou. Dit is egter tydrowend, duur dikwels meer as 20 minute, en noodsaak die monitering van respiratoriese gasse met behulp van 'n masker. Gevolglik is dit ongeskik vir sekere demografieë, insluitend kinders, bejaardes en individue met beserings of gestremdhede.

VentriJect se innovasie het noemenswaardige lof van die beoordelaars gekry vanweë sy vermoë om akkurate CRF-metings te verskaf sonder dat pasiënte aan fisiese aktiwiteit moet deelneem. Dit maak dit toeganklik vir individue van alle ouderdomme en fisiese vermoëns. Boonop maak die nie-indringende aard van Seismofit vinnige en koste-effektiewe assesserings moontlik wat nie gespesialiseerde opleiding vereis nie.

Mikkel Kristiansen, HUB van VentriJect, het entoesiasme uitgespreek vir die erkenning wat verkry word deur hul innoverende tegnologie en sy geweldige kommersiële potensiaal. Hulle doel is om kardiorespiratoriese fiksheid 'n standaard deel van elke individu se gesondheidsbeoordeling te maak. Seismofit, wat reeds in die VK, Duitsland en Denemarke beskikbaar is, sal na verwagting vinnig aangeneem word en aansienlike vordering in EU-markte maak teen 2024.

VentriJect se spelveranderende oplossing spreek die praktiese en kosteversperrings aan wat wydverspreide CRF-meting belemmer het. Hul besluit om hul tegnologie by MEDICA ten toon te stel, was 'n dawerende sukses, wat alle verwagtinge oortref het en fenomenale terugvoer van die bedryf ontvang het. Soos die bewyse wat die belangrikheid van CRF ondersteun, steeds toeneem, bied VentriJect se baanbrekende innovasie 'n vars perspektief op die bevordering van algehele gesondheid en welstand.