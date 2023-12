Valve se skreeusnaakse banhamer tref Dota 2 Smurf-rekeninge

Valve, die speletjiemaatskappy agter Dota 2, het 'n taamlik amusante benadering gevolg om smurf-rekeninge te onderdruk. In wat hulle 'n "bloedbad" noem, het Valve besluit om verrassingsgeskenke na hierdie rekeninge te stuur, insluitend dié wat aan professionele spelers behoort. Klink lekker, reg? Wel, die kinkel is dat die geskenk eintlik 'n "hoogs giftige" klomp steenkool bevat wat 'n permanente verbod veroorsaak. Praat van 'n skreeusnaakse straf!

Een Dota 2 pro en streamer, Mason Venne, ook bekend as "mason," is onkant betrap toe sy rekening verbied is nadat hy die geskenk oopgemaak het. Sy reaksie was onskatbaar en het uitgeroep: “Wat?! Ek is verban?! Wat? Wat as ek dit net nooit oopgemaak het nie? Is hulle ernstig?” Min het hy geweet, Valve het reeds hul poets gemaak.

In 'n opvolgplasing op die Dota 2-subreddit, het Mason erken en om verskoning gevra dat hy 'n boer met 'n gedragstelling gehuur het om sy in-speletjie-gedragtelling 'n hupstoot te gee. Valve gebruik hierdie tellingstelsel om positiewe gedrag en kommunikasie in die spel te bevorder. Mason pleit nou by Valve om sy verbod op te hef, erken sy fout en belowe om dit nooit te herhaal nie. Maar sal Valve hom genade betoon?

Valve se harde houding teenoor Dota 2-spelers wat die reëls oortree, is duidelik. Hulle het spelers op hul "stout lys" gewaarsku dat hulle in vir 'n bloedbad is. In 'n blogplasing wat die kwessie aanspreek, het Valve verklaar dat hulle spelersgedrag noukeurig dopgehou het en betrokke was by 'n aggressiewe verbodsgolf, met tienduisende smurf-rekeningverbod in die afgelope weke.

Valve se doelwit is om te verseker dat wedstryde genotvol en regverdig is vir alle spelers. Smurf-rekeninge en ander negatiewe gedrag verwoes nie net die spelervaring nie, maar is ook in stryd met die beginsels van regverdige spel. Dus, hoewel hierdie benadering dalk amusant lyk, is Valve se optrede deel van hul verbintenis tot die handhawing van die integriteit van Dota 2.

Alhoewel dit onseker bly of Valve Mason se verbod sal ophef, is een ding duidelik - hulle maak dit duidelik dat die oortreding van die reëls gevolge het. So, hier is 'n stukkie raad aan alle Dota 2-spelers: speel regverdig, respekteer die reëls en moenie Valve se verbodshamer onderskat nie.