Bekendstelling van VALORANT Flashback 2023: Reflecting on Your Year in the Game

Terwyl ons afskeid neem van 2023, is dit die perfekte tyd om na te dink oor ons prestasies in die wêreld van VALORANT. En watter beter manier om dit te doen as met VALORANT Flashback? Hierdie gepersonaliseerde opsomming bied 'n gedetailleerde uiteensetting van jou spel, wat jou in staat stel om deur die jaar in jou prestasie te delf.

Vergeet van generiese jaareindopsommings – VALORANT Flashback bied 'n omvattende infografika wat alles dek van jou mees gereelde gekose agente tot jou dood-tot-dood-verhouding, wedstrydgeskiedenis en ander intrige statistieke. Dit is 'n prettige en interaktiewe manier om jou spel te ontleed en areas te ontdek waar jy kan verbeter.

Kom ons ondersoek sommige van die sleutelkenmerke wat VALORANT Flashback kan bied:

Agentstatistieke: Onthul jou toppresteerders

Ontdek jou mees gespeelde agent en vind uit watter agent die hoogste KDA (Dood-tot-Dood-verhouding) vir jou het. Leer ook watter agent die meeste oorwinnings vir jou behaal het, en verken jou voorkeurrol in die spel.

Kaartinsigte: Ontdek jou sterkste slagvelde

Vind uit op watter kaart jy die hoogste KDA het en watter kaart die meeste oorwinnings vir jou behaal het. Om jou sterkpunte op verskillende kaarte te verstaan, kan jou help om strategieë te maak en in toekomstige wedstryde uit te blink.

Vriendelike vergelykings: meet teen jou span

Vergelyk jou KDA, wenkoers, skade wat aangerig is en kopskoot akkuraatheid met jou vriende. Ontdek wie die toppresteerder binne jou groep is en leer uit mekaar se sterk- en swakpunte om saam jou spel gelyk te maak.

Frag-analise: uiteensetting van jou moordenaar-vermoëns

Kry gedetailleerde insigte in jou verswakkende vermoëns, insluitend doodslag met gewere, vermoëns en nabygeveg, sowel as sterftes teen mekaar. Hierdie data sal jou help om te identifiseer in watter aspekte van jou spel jy uitblink en watter gebiede moet verbeter.

Persoonlike vordering: Volg jou groei

Vergelyk jou KDA, totale oorwinnings, skade gelewer en speeltyd met die vorige jaar. Meet jou vordering, kyk hoe ver jy gekom het en stel nuwe doelwitte om voort te gaan om as speler te ontwikkel.

Maak seker dat jy jou e-pos inkassie dophou vanaf 20 Desember. Jy kan verwag om jou persoonlike VALORANT Flashback 2023 direk vanaf Riot te ontvang, wat jou prestasie in die speletjie deur die jaar opsom. As jy dit nog nie ontvang het nie, gaan dubbel na jou strooiposlêerlêer en maak seker dat jy die opsie "Kommunikasie van Riot Games" in jou rekeninginstellings gemerk het.

VALORANT Flashback 2023 is 'n opwindende geleentheid om in die fyn besonderhede van jou spel te duik. Maak dus gereed, ontleed jou statistieke en maak gereed om die spel in 2024 te oorheers.