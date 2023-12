Bereken jou finansiële vryheidsnommer vir 'n veilige aftrede

'n Onlangse opname wat deur Bankrate gedoen is, het aan die lig gebring dat 'n meerderheid werkende Amerikaners voel dat hulle agter raak met hul aftreespaargeld. Die gedagte aan hoeveel geld nodig is om gemaklik af te tree, kan oorweldigend wees. Daar is egter 'n eenvoudige formule wat jou kan help om jou finansiële vryheidsnommer te bepaal en strategies vir aftrede te spaar.

Volgens die FIRE-beweging (finansiële onafhanklikheid, vroeg aftree) moet jy daarna streef om 25 keer jou jaarlikse uitgawes aan beleggings te hê. Om dit meer akkuraat te bereken, begin deur jou totale maandelikse uitgawes in vyf sleutelbegrotingskategorieë op te tel: kos, vervoer, behuising, nutsdienste en gesondheid. Sodra jy jou maandelikse uitgawes het, vermenigvuldig daardie getal met 12 om jou jaarlikse bedrag te kry, en vermenigvuldig dit dan met 25 om jou "FIRE-nommer" te bepaal.

Die idee agter hierdie nommer is dat as jy elke jaar net 4% van jou totale beleggings onttrek, jou geld deur jou leeftyd behoort te hou. Dit veronderstel dat jou beleggings aanhou groei deur saamgestelde rente, dividende of algehele waardetoename.

Wanneer mense met hierdie formule gekonfronteer word, het mense oor die algemeen een van drie reaksies. Sommige voel dadelik dat 'n BRAND-getal van 25 keer hul jaarlikse uitgawes onbereikbaar is. Ander kan die geldigheid van die 4%-reël bevraagteken en potensiële foute en struikelblokke oorontleed. Die mees bemoedigende reaksie is egter wanneer individue die moeilikheid erken om hul FIRE-nommer te bereik, maar aktief maniere soek om nader daaraan te kom.

Een van die maklikste maniere om te begin is deur skuld af te betaal en jou daaglikse uitgawes te stroomlyn. Deur 'n meer essensialistiese benadering tot die lewe te volg en skuld soos studentelenings, motorlenings en kredietkaartskuld uit te skakel, kan u algehele FIRE-nommer aansienlik beïnvloed. Byvoorbeeld, die afbetaling van 'n verband kan honderde duisende dollars van jou teikenbedrag afskeer.

Alhoewel die bereiking van 'n BRAND-getal dalk nie vir almal volledige aftrede beteken nie, kan selfs die belegging van 'n gedeelte van jou teikenbedrag positiewe veranderinge in jou lewenskwaliteit meebring. Dit kan jou in staat stel om reisgeleenthede na te streef of aan stokperdjies deel te neem wat vir jou vreugde buite werk verskaf.

Om klein stappe te neem om jou FIRE-nommer te belê, kan moontlik die tyd wat dit neem om 'n gemaklike aftrede te bereik, verkort. Deur jou finansiële vryheidsnommer te verstaan ​​en strategiese finansiële besluite te neem, kan jy die weg baan na 'n veilige en bevredigende aftrede.