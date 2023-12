Nvidia staar Amerikaanse opposisie in die gesig oor herontwerpte GPU's in China

Die voortdurende stryd tussen Nvidia en die Amerikaanse regering oor die omseil van chip-sanksies om aan die Chinese mark te voorsien, het 'n nuwe wending geneem. Die Amerikaanse minister van handel, Gina Raimondo, het Nvidia uitdruklik gewaarsku dat enige pogings om hul GPU's te herontwerp om uitvoerbeperkings te omseil, noukeurig gemonitor en beheer sal word.

Raimondo se opmerkings het gekom tydens die Reagan National Defence Forum in Kalifornië, waar sy die noodsaaklikheid beklemtoon het om China te verhoed om toegang tot die nuutste tegnologie te verkry. “Ons kan nie toelaat dat China hierdie skyfies kry nie, punt,” het sy ferm gesê. "As jy 'n skyfie om 'n spesifieke snylyn herontwerp wat hulle in staat stel om KI te doen, gaan ek dit die volgende dag beheer," het sy bygevoeg.

Nvidia herontwerp voortdurend sy produkte om die handelssanksies te ontduik, en stel gewysigde weergawes uitsluitlik vir die Chinese mark bekend. Dit het 'n kat-en-muis-speletjie tussen Nvidia en die Amerikaanse departement van handel geword, met Nvidia wat daarna streef om toegang tot die winsgewende Chinese mark te behou.

Dit is egter nie net China wat aan hierdie beperkings onderhewig is nie. Die Amerikaanse departement van handel het sanksies teen verskeie lande ingestel, maar dit is duidelik dat China die primêre fokus is. China se enorme markpotensiaal maak dit 'n oënskynlik eindelose teiken vir skyfievervaardigers wat wins soek.

Interessant genoeg is daar onlangs berig dat Chinese maatskappye Amerikaanse skyfievervaardigingstoerusting aanskaf om hul eie gevorderde halfgeleiers te ontwikkel. Dit dui daarop dat, ongeag die voortslepende konflik, China uiteindelik selfversorgend kan word in terme van kragtige hardeware wat in staat is om swaar KI-werkladings te hanteer.

Soos die diskoers tussen Nvidia en die Amerikaanse regering opwarm, moet dit nog gesien word hoe die situasie sal ontvou. Albei kante sal waarskynlik nuwe strategieë gebruik in hierdie hoë-insette-stryd oor marktoegang en beheer van die nuutste tegnologie.