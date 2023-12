Vier Russiese soldate aangekla vir oorlogsmisdade teen Amerikaners in die Oekraïne

'n Historiese aanklag is ontseël in die federale hof in Virginia, waarin vier Russiese soldate aangekla word van oorlogsmisdade teen 'n Amerikaner wat in die Oekraïne woon tydens die Russiese inval. Dit is die eerste keer dat die Amerikaanse regering 'n dekades oue wet gebruik om oorlogsmisdade wat teen Amerikaanse burgers gepleeg is, te vervolg. Die soldate, geïdentifiseer as Suren Seiranovich Mkrtchyan, Dmitri Budnik, V Alerii Lnu en Nazar Lnu, staan ​​tereg op aanklagte insluitend onwettige inperking, sameswering om oorlogsmisdade te pleeg, onmenslike behandeling en marteling.

Prokureur-generaal Merrick Garland het die belangrikheid van hierdie aanklagte beklemtoon om diegene wat verantwoordelik is vir die onwettige oorlog in die Oekraïne aanspreeklik te hou. Die Verenigde State se departement van justisie het opgetree teen hierdie Rusland-geaffilieerde militêre personeel vir hul gruwelike misdade teen 'n Amerikaanse burger. FBI-direkteur Christopher Wray het gesê dat hoewel dit die eerste keer is dat individue ingevolge hierdie oorlogsmisdade-statuut aangekla word, het die FBI oorlogsmisdade in die verlede ondersoek en oortreders voor die hof gebring.

Luidens die klagstaat het die Russiese soldate die Amerikaner met geweld uit sy huis in die Oekraïense dorpie Mylove ontvoer. Die soldate het hom aan slae en marteling onderwerp in 'n Russiese militêre kamp, ​​waar hy vir 10 dae in April 2022 aangehou is. Die akte van beskuldiging beweer dat die Amerikaner tydens sy onwettige aanhouding deur die vier beskuldigdes en ander ongenoemde medebeskuldigdes gemartel is. in verskeie ondervragingsessies. Dit het ingesluit dat hy kaal uitgetrek, erg geslaan en gefotografeer word.

Twee van die beskuldigdes wat van oorlogsmisdade teen die Amerikaner beskuldig is, was bevelvoerders van die Russiese Weermag, terwyl die ander twee laer posisies in die Russiese weermag beklee het. Die akte van beskuldiging beklemtoon dat die Amerikaner nie by die oorlog betrokke was nie en in werklikheid beskou is as 'n beskermde persoon onder die Geneefse Konvensie van 1949. Die individu se identiteit is nie bekend gemaak nie.

Ná die Amerikaner se ontruiming uit die Oekraïne in die somer van 2022, het hy sy ontstellende ervarings met ondersoekers van die Amerikaanse departement van binnelandse veiligheid gedeel. Sekretaris Alejandro Mayorkas het die pyniging wat hierdie individu verduur het erken en die verbintenis bevestig om te verseker dat oorlogsmisdadigers aanspreeklik gehou word, ongeag hul ligging of die tyd wat dit neem om geregtigheid te laat geskied.