Stedelike parke wat op voormalige verbrandingsterreine gebou is, kon verhoogde vlakke van lood in grond hê

Opsomming: 'n Studie wat deur Duke Universiteit gedoen is, het bevind dat stadsparke en speelgronde wat op voormalige afvalverbrandingsterreine gebou is, steeds aansienlik hoë vlakke lood in hul oppervlakgronde kan hê. Die studie het oppervlakgrondmonsters versamel en ontleed van drie stadsparke in Durham, Noord-Carolina, wat geleë is op voormalige verbrandingsterreine wat in die vroeë 1940's gesluit is. Die resultate het getoon dat een van die parke loodvlakke van meer as 2000 dele per miljoen gehad het, meer as vyf keer hoër as die huidige EPA-standaard vir veilige grond in speelareas vir kinders. Blootstelling aan lood in grond kan langtermyn-gesondheidseffekte hê, veral op kinders, insluitend skade aan die brein en senuweestelsel, vertraagde groei en ontwikkeling, en leer- en gedragsprobleme. Die studie beklemtoon die behoefte aan verhoogde monitering en toetsing van grondbesoedeling in stedelike gebiede, aangesien baie stede parke, skole, huise en ander geboue kan hê wat op voormalige verbrandings- en asstortingsterreine gebou is.

Stede in die VSA en Kanada het hul rommel en afval in munisipale verbrandingsoonde verbrand tot die vroeë 1970's toe kommer oor lugbesoedeling daartoe gelei het dat hulle gesluit is. Die studie toon egter dat die nalatenskap van besoedeling deur hierdie verbrandingsoonde steeds in stedelike gronde kan voortduur. Die navorsers stel voor dat historiese opnames dui op 'n gebrek aan bewustheid oor die gesondheids- en omgewingsgevare van verbrandingsoond-as, wat gekonsentreerde vlakke van lood en ander kontaminante bevat het. Die as is soms rondom parke en ander stedelike ruimtes versprei, wat tot grondbesoedeling bygedra het.

Die studie beklemtoon ook die belangrikheid van die gebruik van nuwe tegnologie vir monsterneming en monitering van grondbesoedeling. Die gebruik van draagbare X-straal-fluoressensie-instrumente maak voorsiening vir vinnige ontleding van grondmonsters vir veelvuldige metale, insluitend lood. Die navorsers glo dat die gebruik van historiese rekords oor afvalverbranding en as-verwydering kan help om besoedelingsbrandpunte te identifiseer en pogings om risiko's te assesseer en te versag, te bespoedig. Hierdie studie dien as 'n herinnering aan die potensiële gevare wat deur besmette grond in stedelike gebiede inhou en die behoefte aan voortgesette monitering en remediëringspogings.

Bron: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488