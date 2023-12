Nuwe goue rekord het ten doel om die mensdom in die 21ste eeu ten toon te stel

Wetenskaplikes by NASA se Jet Propulsion Laboratory beoog om 'n nuwe uitgawe van die Goue Rekord op toekomstige interstellêre ruimtetuie ingesluit te word. Die oorspronklike Goue Rekord, wat in 1977 op NASA se Voyager-ruimtetuie in die ruimte gelanseer is, het klanke en beelde bevat wat die mensdom en lewe op Aarde voorstel. Die inhoud van die rekord begin egter hul ouderdom wys, wat navorsers aangespoor het om 'n opgradering vir die 21ste eeu voor te stel.

Die span by NASA se Jet Propulsion Laboratory beoog om 'n nuwe Goue Rekord te skep wat die "volle rykdom en diepte van menslike lewe en ervaring weerspieël." Die boodskap sal ontwerp word om 'n universele begrip van die menslike samelewing, die evolusie van lewe op aarde, en ons hoop en bekommernisse vir die toekoms te verskaf.

Alhoewel die wetenskaplikes nie spesifieke voorstelle vir die inhoud van die nuwe rekord gemaak het nie, het hulle voorgestel dat dit opgedateerde vorme van media en tegnologie, soos video's, speletjies en rekenaarkode, moet insluit. Hulle het ook 'n tweedelige boodskap voorgestel om verskillende vlakke van beskawing te akkommodeer: eenvoudiger illustrasies vir minder gevorderde wesens en 'n groter hoeveelheid digitale inligting vir meer gevorderde spesies.

Die kans dat 'n buiteaardse ras die boodskap sal vind en ontsyfer, is skraal, maar die navorsers hoop dat die voorstel openbare belangstelling en deelname aan die projek sal wek. Hulle glo dat die behoud van 'n spoor van menslike beskawing en die inspirasie van toekomstige geslagte om ons gedeelde menslike ervaring te vier en te beskerm, net so belangrik is as om eerste kontak met gevorderde uitheemse beskawings te maak.

Ten slotte, die nuwe Goue Rekord het ten doel om tyd en ruimte te transendeer deur die diversiteit en prestasies van die mensdom in die 21ste eeu ten toon te stel.