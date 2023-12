NASA-navorsers ondersoek opdatering van goue rekord vir buiteaardse kommunikasie

Kommunikasie met buiteaardse wesens is lank reeds 'n onderwerp van fassinasie vir wetenskaplikes en entoesiaste. In 1977 het NASA die Golden Record bekendgestel, 'n tydkapsule wat klanke en beelde bevat wat die mensdom en lewe op Aarde voorstel. Met verloop van tyd het sommige van die inhoud egter verouderd geraak. In 'n poging om 'n meer relevante en omvattende boodskap vir potensiële ontmoetings te skep, het 'n span navorsers by NASA se Jet Propulsion Laboratory 'n opdatering van die Goue Rekord voorgestel.

Die navorsers stel 'n nuwe uitgawe van die Goue Rekord voor wat die volle rykdom en diepte van menslike lewe en ervaring sal weerspieël. Hulle stel voor dat nuwer vorme van media en tegnologie ingesluit word, insluitend video's, speletjies en rekenaarkode, om 'n meer akkurate voorstelling van moderne tye te verskaf. Die idee is om 'n tweedelige boodskap te skep: een deel wat eenvoudige beelde bevat vir minder gevorderde beskawings en 'n ander deel wat 'n groter hoeveelheid digitale inligting bevat vir meer gevorderde spesies.

Terwyl die kanse dat 'n buiteaardse ras die boodskap sal ontdek en ontsyfer skraal is, hoop die span dat hul voorstel openbare belangstelling in die projek sal wek. Hulle glo dat die behoud van 'n spoor van menslike beskawing vir toekomstige geslagte net so belangrik is as om kontak met verafgeleë beskawings te bewerkstellig. Een weergawe van die boodskap sal diep in die ruimte gestuur word, terwyl 'n ander op Aarde in die argief sal bly vir beide mense en ander intelligente lewensvorme om in die verre toekoms te ontdek.

Die navorsers hoop om huidige en toekomstige geslagte deur hierdie projek te inspireer en te verenig. Hulle poog om ons gedeelde menslike ervaring te vier en te beskerm, ongeag of ons kontak maak met buiteaardse wesens. Terwyl die bestaan ​​en bewustheid van aliens steeds onbekend bly, gaan die soeke om buite ons planeet te verken en te kommunikeer voort. Die bygewerkte Goue Rekord kan dien as 'n blywende bewys van die mensdom se nuuskierigheid en begeerte om met ander te skakel, beide op Aarde en in die uitgestrekte kosmos.