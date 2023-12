Nuwe besluit aangeneem om hawelose bevolking by Atlanta-lughawe by te staan

By

Opsomming: Die Atlanta Stadsraad het eenparig 'n resolusie aanvaar wat daarop gemik is om broodnodige hulp te bied aan die hawelose bevolking wat by Hartsfield-Jackson Internasionale Lughawe skuiling soek. Tot 200 mense slaap elke nag binne die atrium en binnelandse terminaal, en die resolusie moedig lughawebeamptes aan om 'n plan te ontwikkel en bystand en ondersteuningsdienste te verskaf. Daarbenewens het die raad $500,000 XNUMX aan die lughawe toegeken om 'n noodverkryging met 'n diensverskaffer aan te gaan om 'n ondersteuningsdiensteprogram te implementeer. Die resolusie doen ook 'n beroep op die oorweging van die uitbreiding van openbare gebiede om nie net passasiers met kaartjies te akkommodeer nie, maar ook die algemene publiek.

In reaksie op groeiende kommer wat deur advokate en gemeenskapslede geopper is, het die Atlanta Stadsraad 'n belangrike stap geneem om die behoeftes van die hawelose bevolking aan te spreek wat skuiling by Hartsfield-Jackson Internasionale Lughawe soek. Met 'n geraamde 200 mense wat elke nag binne die lughawe se atrium en binnelandse terminaal slaap, het die situasie die raad aangespoor om 'n resolusie aan te neem wat optree vereis.

Die resolusie, wat eenparige steun ontvang het, beklemtoon die belangrikheid daarvan om ’n omvattende plan te ontwikkel om bystand en ondersteuningsdienste aan behoeftiges te verskaf. Deur lughawebeamptes aan te moedig om met relevante partye saam te werk en 'n diensverskaffer te kry, hoop die raad om 'n ondersteuningsdiensteprogram te implementeer wat die uitdagings wat die hawelose bevolking in die gesig staar, direk aanspreek.

Met die erkenning van die dringendheid van die situasie, het die raad $500,000 XNUMX vir die inisiatief bewillig. Hierdie befondsing sal 'n noodverkrygingsproses met 'n diensverskaffer fasiliteer, wat vinnige optrede en implementering van die ondersteuningsdiensteprogram moontlik maak. Met die aangewese fondse kan die lughawe onmiddellike verligting en nodige hulpbronne bied aan behoeftiges.

Daarbenewens beklemtoon die resolusie die behoefte om openbare gebiede binne die lughawe uit te brei. Die doel is om ruimtes te skep wat nie net vir kaartjiepassasiers toeganklik is nie, maar ook vir die algemene publiek. Deur dit te doen, kan die lughawe 'n meer inklusiewe omgewing bevorder, wat geleenthede bied vir betrokkenheid en ondersteuning aan 'n groter verskeidenheid individue.

Die Atlanta Stadsraad het 'n sperdatum van 30 dae gestel vir die lughawe se hoofbestuurder om 'n skriftelike antwoord in te dien waarin die voorgestelde plan en optrede uiteengesit word. Deur hierdie resolusie hoop die raad om die swaarkry wat die hawelose bevolking in die gesig staar te verlig, terwyl die lughawe se verbintenis tot veiligheid, sekuriteit en doeltreffendheid behoue ​​bly.