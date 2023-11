Nuut gevlekte Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS-skyfie wek opgewondenheid

'n Onlangse ontdekking op 'n Chinese aanlynmark het afwagting onder tegnologie-entoesiaste en winskopiejagters gewek. Die gebruiker Dragon***U op Goofish het gelys wat blykbaar 'n Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS-skyfie te koop is. Vanweë die belangstelling, word gesê dat hierdie kwalifikasiemonster (QS) amptelike kleinhandelspesifikasies het, met 4 kerns en 'n klokspoed van 3.5G.

Alhoewel hierdie onthulling ooreenstem met die verwagte kenmerke van die 14de generasie Core-verwerkerfamilie, is dit belangrik om daarop te let dat die Core i3-14100-reeks na verwagting aan die onderkant van die Core-hiërargie sal wees. Met 'n 4C/8T-konfigurasie sal hierdie skyfie na verwagting spog met 12 MB L3-kas en 'n TDP van ongeveer 60W, wat konsekwentheid met sy Raptor Lake en Alder Lake voorgangers behou.

Die implikasies van die Core i3-14100 se koms strek verder as sy spesifikasies. Die vrystelling van hierdie nuwe skyfie kan moontlik lei tot beter transaksies op sy voorgangers, soos die Core i3-13100 of 12100, wat dit aantreklike opsies maak vir begrotingsbewuste spelers. Terwyl ons gretig op die bekendstelling daarvan wag, is dit die moeite werd om die prestasieverbeterings wat die volgende generasie-syfer kan meebring, te oorweeg. Sal dit werklik 'n beduidende sprong vorentoe wees of bloot 'n hernaam van sy voorgangers? Net die tyd sal leer.

As jy gretig is om die vermoëns van die Intel Core i3-14100 te verken, lees gerus ons omvattende oorsig van die Intel Core i3-13100F. Alhoewel die verskille tussen hierdie twee modelle minimaal lyk, bly ons hoopvol vir 'n merkbare opgradering in werkverrigting. Kleinhandelpryse sal na verwagting net onder $150 vir die Intel Core i3-14100 begin, met die 'F'-variant met agtervoegsel waarskynlik $25 laer. Hierdie pryse, tesame met die aanloklike prys-tot-prestasie-verhouding, kan hierdie lae-end skyfies 'n plek op ons gewaardeerde lys van die beste SVE's vir speletjies verdien.