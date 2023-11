Skeppers van Grand Theft Auto 5 Roleplay Mod verskaf opdatering oor Red Dead Redemption 2 Mod

Die ontwikkelaars agter die gewilde rolspel-mod vir Grand Theft Auto 5 het aanhangers gerusgestel dat hulle nie van die Red Dead Redemption 2-eweknie vergeet het nie. In 'n onlangse gemeenskapsopdatering het Cfx.re, die span agter FiveM en RedM, kommer aangespreek wat deur aanhangers geopper is oor die gebrek aan inligting oor RedM in hul laaste opdatering.

In teenstelling met spekulasie, het die ontwikkelaars verduidelik dat hulle geen planne het om RedM te laat vaar nie. Hulle het beklemtoon dat die poslys wat hulle in die vorige opdatering genoem het, van toepassing is op beide FiveM en RedM. Met die erkenning van die tegniese uitdagings verbonde aan die werk aan RedM, het die span gesê dat hulle van plan is om met die Rockstar Games-span saam te werk om die mod in die toekoms te verbeter.

RedM, die Red Dead Redemption 2-eweknie van FiveM, bied spelers 'n realistiese Wild West-ervaring, soortgelyk aan die GTA RP-mod. Cfx.re het deurlopende ondersteuning vir beide mods verskaf, wat aanhangers verseker dat RedM steeds in hul planne is. Terwyl die opkoms van bespiegelings rondom GTA 6 sommige aanhangers onseker gelaat het, het die ontwikkelaars nie kommentaar gelewer oor hoe hul projekte van toepassing sal wees op die komende Rockstar-speletjie nie.

Benewens die aanspreek van kommer oor RedM, het Cfx.re hul standpunt oor die gebruik van nie-volwasse karaktermodelle in hul platform verduidelik. Hulle het herhaal dat die gebruik van nie-volwasse ped-modelle streng verbied is kragtens die PLA (Spelerlisensie-ooreenkoms), ongeag die konteks of rolspel-scenario. Alle nie-volwasse ped-modelle moet verwyder word om aan die riglyne te voldoen.

In onverwante nuus het Rockstar bevestig dat 'n lokprent vir die volgende aflewering van Grand Theft Auto volgende maand vrygestel sal word, tot groot opgewondenheid van die GTA-gemeenskap. Aanhangers wag gretig op hierdie blik op die toekoms van die geliefde franchise.

Vrae:

V: Sal RedM laat vaar word ten gunste van FiveM?

A: Nee, die ontwikkelaars het aanhangers gerusgestel dat hulle geen planne het om RedM te laat vaar nie en is daartoe verbind om dit saam met FiveM te verbeter.

V: Kan ek nie-volwasse karaktermodelle in FiveM of RedM gebruik?

A: Nee, die gebruik van nie-volwasse ped-modelle is streng verbode en moet verwyder word om aan die lisensie-ooreenkoms te voldoen.

V: Wanneer sal die volgende Grand Theft Auto-speletjie vrygestel word?

A: Terwyl 'n lokprent vir die speletjie volgende maand vrygestel sal word, is 'n spesifieke vrystellingdatum nog nie aangekondig nie.