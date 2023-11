Verstaan ​​​​die belangrikheid van geestesgesondheidsondersteuning in universiteite

Tragedie het die Universiteit van New Hampshire-gemeenskap getref terwyl hulle getreur het oor die verlies van 'n student wat Sondag deur selfmoord gesterf het. Die student, 'n junior in die Peter T. Paul Kollege vir Besigheid en Ekonomie, is deur skoolbeamptes beskryf as 'n lojale en goedhartige vriend wat 'n positiewe impak op die UNH-gemeenskap gehad het. Die kampusgemeenskap word veral geraak terwyl studente hierdie week voorberei om vir Thanksgiving-vakansie te vertrek.

In die nasleep van hierdie verwoestende gebeurtenis, het UNH-president James W. Dean Jr. beklemtoon hoe belangrik dit is om studente te ondersteun wat dalk treur. Hy het die fakulteit aangemoedig om bewus te wees van die hartseer wat baie studente mag ervaar en om buigsaamheid in terme van akademiese verantwoordelikhede te bied. Die universiteit is in kontak met die student se familie en sal mettertyd inligting oor gedenkdienste verskaf.

Rene Kelley, hoof van die polisie in Durham, het die dood as 'n selfmoord bevestig en verseker dat geen gemene spel vermoed word nie. Die ondersoek duur voort.

Met die erkenning van die behoefte aan ondersteuning en berading gedurende tye soos hierdie, is die universiteit se sielkundige en beradingsdienste en die Werknemerbystandsprogram beskikbaar vir studente, fakulteite en personeel. Dit is van kardinale belang vir individue om uit te reik en hulp te soek as hulle hartseer of hartseer voel.

Kwelvrae:

V: Hoe kan studente UNH Sielkundige en Beradingsdienste kontak?

A: Studente kan die Sielkundige en Beradingsdienste by (603) 862-2090 kontak vir ondersteuning.

V: Hoe kan personeel en fakulteit toegang tot die Werknemerbystandsprogram by UNH kry?

A: Die Werknemerbystandsprogram kan direk by (800) 424-1749 bereik word.

V: Is daar nasionale krisishulplyne beskikbaar vir onmiddellike ondersteuning?

A: Ja, die National Alliance on Mental Iillness (NAMI)-blitslyn kan gekontak word by 800-950-NAMI (6264), die Nasionale Selfmoordvoorkoming Lifeline by 800-273-TALK (8255), en die National Crisis Line by 1- 833-710-6477. Hierdie krisislyne bied onmiddellike ondersteuning en leiding vir diegene in nood.