Verken die antieke Adena-kultuur by Grave Creek Mound, Wes-Virginia

Die staat Wes-Virginia, bekend vir sy Appalachiese kultuur en ruwe berggemeenskappe, het 'n ryk geskiedenis wat sy eie vestiging voorafgaan. Lank voor die staat gestig is, is die land bewoon deur prehistoriese inheemse Amerikaanse beskawings wat ou boupersele agtergelaat het wat ons vandag nog boei. Volgens The West Virginia Encyclopedia is daar 424 aangetekende prehistoriese heuwels binne die staat.

Argeoloë het geïdentifiseer dat baie van hierdie heuwels gedurende die Vroeë Bosveldtydperk gebou is, spesifiek gedurende die Adena-tydperk, wat tussen 500 vC en 200 nC plaasgevind het. Die mense van hierdie tyd, bekend as die Adena, het hierdie heuwels tussen 2,000 3,000 en XNUMX XNUMX jaar gebou gelede. Wes-Virginië se riviervalleie, insluitend die Kanawha, Ohio en Potomac, is die tuiste van talle heuwels.

In die stad Moundsville, geleë in die Ohio-vallei langs die Ohio-rivier, staan ​​die indrukwekkende Grave Creek Mound, die grootste erde, koniese heuwel in die Westelike halfrond. Hierdie grafheuwel, ongeveer 67 voet hoog en 240 voet in deursnee, bevat na raming 'n verbysterende 57,000 1838 ton grond en sand. In XNUMX het 'n verkenning van die hoop twee grafkelders met menslike oorskot en verskeie grafgoedere ontdek.

Baie heuwels, groot sowel as klein, het eens die landskap van die huidige Moundsville gestippel. Ongelukkig is hulle mettertyd vernietig deur boerderypraktyke en plundering deur skattejagters. Die groter heuwels was tipies gereserveer vir belangrike figure soos hoofmanne en sjamane, terwyl alledaagse mense dikwels veras is en in houtgrafte begrawe is, soos beskryf in die West Virginia Encyclopedia.

Die Grave Creek Mound het aansienlike aandag getrek gedurende die 19de eeu, en het 'n gewilde toeristebestemming geword met sy eie salon en selfs Burgeroorlog-artillerie. Perdewedrenne is selfs aan die voet van die heuwel gehou. In 1909 is die heuwel deur die staatswetgewer gekoop, wat gelei het tot die stigting van die oorspronklike museum in 1952. Vandag staan ​​die terrein bekend as Grave Creek Mound State Park en bied besoekers die geleentheid om te leer oor die antieke Adena-mense en Wes-Virginia argeologie. Hierdie heilige en kultureel belangrike ligging hou verbindings vir baie inheemse nasies regoor die Verenigde State.

As jy belangstel om die ryk geskiedenis en kultuur van die Adena-mense te verken, bied die Grave Creek Mound Argeologiese Kompleks gratis toegang tot hul museum. Vir meer inligting, kontak hulle gerus by (304) 843-4128 of besoek hul webwerf.