Die dag voordat ontwikkelaar stilstand te midde van spekulasie bevestig

Te midde van groeiende skeptisisme en spekulasie, het die ontwikkelaar van die Steam-rampspeletjie, The Day Before, herhaal dat dit inderdaad besig is om af te sluit. Die speletjie, wat eens hoogs verwag is en die titel van Steam se mees-wenslys gehad het, het erge terugslag ondervind met sy vroeë toegang verlede week. Kritici en spelers het teleurstelling en frustrasie uitgespreek omdat die wedstryd nie aan die beloofde verwagtinge voldoen het nie. IGN se resensie van The Day Before het dit 'n seldsame 1/10-gradering gegee, wat dit as een van die slegste speletjies tot nog toe bestempel het.

As gevolg van dalende spelersgetalle en oorweldigend negatiewe gebruikersresensies op Steam, het Fntastic, die ontwikkelaar van The Day Before, die verrassende aankondiging gemaak dat dit sou sluit. Kort ná die aankondiging is die aankoopknoppie vir die speletjie van die Steam-bladsy verwyder, en alle spore van die speletjie is van die internet afgevee. Hierdie dramatiese wending het plaasgevind slegs vier dae na die speletjie se vroeë toegang bekendstelling.

Sommige spelers het 'n naamsverandering van Fntastic na Eight Points opgemerk op die Steam-bladsy van die ontwikkelaar se vorige speletjie, The Wild Eight. Dit het spekulasie verder aangevuur dat Fntastic probeer het om homself van sy beskadigde reputasie te distansieer deur 'n handelsmerk te verander. Hype Train Digital, die uitgewer van The Wild Eight, het egter duidelik gemaak dat die naamsverandering nie verband hou nie en toegeskryf word aan negatiewe resensies wat ná The Day Before se bekendstelling ontvang is.

Ten spyte van die verduideliking, ontvang The Wild Eight steeds negatiewe gebruikersresensies vir onlangse terugvoer, hoewel die algehele gebruikersgradering meestal positief bly.

In reaksie op die gerugte en spekulasie, het Fntastic na Twitter geneem om weer hul besluit om te sluit te bevestig en enige naamsverandering te ontken. Hulle het ook gesê dat terugbetalings op Steam beskikbaar is vir kliënte wat The Day Before wil terugbesorg, ongeag die duur van speeltyd.

Om vorentoe te beweeg, berus die lot van The Day Before-handelsmerk en intellektuele eiendom by Mytona, die speletjie se uitgewer, wat na bewering aansienlike beleggings in Fntastic gemaak het vir die ontwikkeling en vrystelling daarvan.

Alhoewel hierdie somber uitkoms baie aanhangers en spelers kan teleurstel, dien dit as 'n herinnering aan die inherente risiko's en uitdagings wat ontwikkelaars in die gesig staar wanneer hulle hoogs verwagte speletjies aan veeleisende gehore lewer.