Nuwe grens: ondersoek die ekwivalensiebeginsel in die ruimte

Fisici staan ​​op die punt om baanbrekende eksperimente uit te voer om die kernbeginsels van Einstein se swaartekragteorie met ongekende akkuraatheid te toets. In 'n eerste van sy soort eksperiment gebruik wetenskaplikes ultrakoue atome van kalium en rubidium aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) om die ekwivalensiebeginsel omvattend te ondersoek.

Die ekwivalensiebeginsel, 'n fundamentele beginsel van Einstein se teorie, stel voor dat alle voorwerpe dieselfde versnelling ervaar wanneer hulle uitsluitlik aan die swaartekrag onderwerp word. Navorsers ondersoek hierdie beginsel al dekades lank deur verskeie metodes te gebruik, soos om die uitwerking van swaartekrag op presies gemete massamateriaal waar te neem en vryvallende rubidiumatome by lae temperature op Aarde te bestudeer.

Nou het 'n span gelei deur Naceur Gaaloul by Leibniz Universiteit Hannover in Duitsland 'n nuwe eksperiment ontwerp wat elemente van vroeëre toetse kombineer. Hulle het die Cold Atoms Laboratory (CAL) op die ISS ingespan, spesifiek ontwerp om kwantumeffekte in ultrakoue atome onder minimale swaartekrag te verken. Deur kalium- en rubidiumatome binne die CAL te manipuleer, het die navorsers die skyfie omskep in twee afsonderlike interferometers, toestelle wat versnellingspatrone opspoor wat geskep word deur botsende materiegolwe.

Aangesien die ISS in konstante vryval is as gevolg van swaartekrag, sal enige teenstrydigheid in die versnellingsmetings wat deur die interferometers aangeteken is, 'n skending van die ekwivalensiebeginsel voorstel. Alhoewel die span die interferometers suksesvol binne die CAL geskep het, is verdere optimalisering nodig voordat omvattende toetse uitgevoer word.

Die implikasies van hierdie eksperimente strek verder as die bevestiging van algemene relatiwiteit. Timothy Kovachy aan die Noordwes-Universiteit in Illinois beklemtoon die moontlikheid om nuwe deeltjies te ontdek wat die beginsels van die Standaardmodel kan uitdaag. Kovachy beklemtoon dat presisie toeneem met langer tydperke van vryval, wat ruimtegebaseerde eksperimente noodsaak as gevolg van die tydsbeperkings wat deur aardgebonde toestande opgelê word.

Die studie van atoominterferometrie in die ruimte is 'n groeiende veld wat mededinging tussen navorsingspanne verskerp. In 2017 het Gaaloul en sy medewerkers suksesvol atoominterferometrie uitgevoer met behulp van rubidiumatome aan boord van 'n navorsingsvuurpyl wat deur die Duitse Ruimte-agentskap geborg is. Hul toekomstige vuurpylsending sal beide rubidium- en kaliumatome insluit om hul ondersoeke te verbeter.

Alhoewel die CAL-eksperimente geprojekteer word om resultate honderde kere meer presies te lewer as satelliet-gebaseerde toetse en honderde duisende kere meer akkuraat as aard-gebaseerde eksperimente, erken Gaaloul dat verdere vooruitgang verkenning buite die ISS vereis. Hy stel voor dat 'n toegewyde satelliet ideaal sal wees om vibrasie-steurings wat deur eksterne aktiwiteite veroorsaak word, te vermy.

Deur die ruimte te begewe, teken wetenskaplikes 'n nuwe grens in swaartekragtoetsing, wat 'n platform bied vir revolusionêre ontdekkings en vorm ons begrip van die heelal.

vrae

Wat is die ekwivalensiebeginsel?

Die ekwivalensiebeginsel, 'n fundamentele konsep van Einstein se swaartekragteorie, stel dat alle voorwerpe dieselfde versnelling ervaar wanneer hulle uitsluitlik aan die swaartekrag onderwerp word.

Hoe toets wetenskaplikes die ekwivalensiebeginsel?

Wetenskaplikes gebruik ultrakoue atome van kalium en rubidium aan boord van die Internasionale Ruimtestasie om interferensie-eksperimente uit te voer. Deur die versnellingsmetings van twee geskeide interferometers te vergelyk, poog navorsers om enige afwykings van die beginsel op te spoor.

Wat is die implikasies van hierdie eksperimente?

Afgesien van die validering van algemene relatiwiteit, kan die eksperimente moontlik lei tot die ontdekking van nuwe deeltjies wat die bestaande Standaardmodel van fisika uitdaag.

Waarom hierdie eksperimente in die ruimte doen?

Verlengde periodes van vryval maak groter akkuraatheid in metings moontlik. Beperkings op vryval duur op Aarde noodsaak ruimte-gebaseerde eksperimente om uiterste vlakke van akkuraatheid te bereik.

Wat is die toekomsplanne vir eksperimente in hierdie veld?

Wetenskaplikes beplan om ’n toegewyde satelliet te lanseer om meer presiese toetse van die ekwivalensiebeginsel uit te voer, aangesien die Internasionale Ruimtestasie nie ideaal is vir presisie-eksperimente nie as gevolg van vibrasies wat deur verskeie aktiwiteite veroorsaak word.