New York City implementeer fooi vir laataandburgers op Uber Eats

Vanaf hierdie week sal inwoners van New York 'n bietjie ekstra moet betaal vir hul laatnag-burger-lus deur Uber Eats. Die gewilde kosafleweringsdiens stel 'n $2 fooi in in reaksie op die stad se nuwe minimum loonvereistes vir afleweringswerkers. Die stap kom ná 'n onsuksesvolle wettige poging deur Uber en ander toepassingafleweringsdienste om die wet te betwis.

New York City het die eerste in die land geword wat in Julie 'n minimum betaalkoers vir app-gebaseerde restaurantvoedselafleweringswerkers vasgestel het. Voorheen is hierdie werkers as onafhanklike kontrakteurs beskou en is nie deur arbeidsvoorsorgmaatreëls, insluitend minimum loon, gedek nie. Volgens 'n verslag deur die NYC-departement van verbruikers- en werkersbeskerming, het afleweringsprogramwerkers in die stad $11.12 per uur verdien met fooitjies na uitgawes voordat die minimum loon geïmplementeer is.

Uber, Grubhub en DoorDash het 'n regsgeding teen die stad ingedien om die nuwe betaalvereistes te blokkeer, met die argument dat dit die koste van bestellings vir verbruikers sal verhoog. Hul regsuitdaging is egter deur regter Nicholas Moyne van die hooggeregshof in New York verwerp en deur 'n appèlhof bekragtig.

Terwyl Uber se afleweringsdiens 'n winsmarge van 18.2% in die derde kwartaal gerapporteer het, het ander toepassingafleweringsdienste soos DoorDash 'n netto verlies van $75 miljoen ervaar. Die finansiële resultate van hierdie afleweringsplatforms verskil baie.

Benewens die nuwe afleweringsfooi, kan Uber Eats-kliënte in New York City nou eers 'n fooi gee nadat die bestelling afgelewer is. Die gewaarborgde minimum loon word afgedwing, en afleweringswerkers wat minder betaal word, sal elke Donderdag die verskil ontvang.

Alhoewel hierdie nuwe fooi sommige laataand-eters kan teleurstel, is dit 'n stap in die rigting van billike vergoeding vir afleweringswerkers. Die minimum loonkoers verseker dat hierdie werkers nie sukkel om rond te kom terwyl hulle die stad se honger inwoners bedien nie.