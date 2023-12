Patrick McHenry kondig uittrede uit die kongres aan, wat spekulasie oor nuwe kandidate vir die 10de kongresdistrik aanwakker

In 'n verrassende wending het kongreslid Patrick McHenry sy uittrede uit die kongres aangekondig. McHenry, wat vanjaar kortliks as Speaker van die Amerikaanse Huis gedien het, het net 'n maand gelede sy voorneme uitgespreek om herverkiesing te kry. Die redes agter sy besluit bly onbekend.

McHenry se aftrede kom te midde van groeiende verdeeldheid binne die Huis GOP-koukus en voortdurende politieke gevegte oor die posisie van die Huis Speaker. "Verlede, hede en toekoms, die Huis van Verteenwoordigers is die middelpunt van ons Amerikaanse republiek," het McHenry in 'n skriftelike verklaring gesê. "Deur goed en sleg, gedurende die hoogste dae en die laagste, en van trots tot berugte tye, is die Huis die plek vir ons nasie se meningsverskille gebonde in ons hoop op 'n beter môre."

Soos die nuus van McHenry se aftrede versprei het, het spekulasie onmiddellik ontstaan ​​oor potensiële kandidate om die nuut hergetekende 10de Kongresdistrik te vul. Die distrik, wat nou van die Charlotte-voorstede noord deur Hickory en Statesville tot in Winston-Salem strek, word algemeen as 'n veilige Republikeinse setel beskou. Verskeie hooggeplaaste staatswetgewers woon in die distrik, met ten minste een wat belangstelling uitspreek om McHenry te vervang. Boonop het 'n ander Republikeinse kandidaat reeds 'n veldtog vir die setel aangekondig.

Staatsverteenwoordiger Jason Saine, 'n goeie vriend van McHenry's sedert hul universiteitsdae, het die behoefte uitgespreek vir tyd om met familie en ondersteuners te konsulteer voordat 'n besluit oor sy eie kandidatuur geneem word. Republikein Pat Harrigan, wat voorheen vir die Kongres in 'n ander distrik verkiesbaar was, het nou sy fokus verskuif na McHenry se setel.

McHenry, 48, was 'n prominente figuur in die Huis van Verteenwoordigers sedert sy verkiesing in 2005. Hy het deur die geledere van Huisleierskap gestyg en gedien as Voorsitter van die invloedryke Huis Finansiële Dienstekomitee, onder andere. Tydens sy ampstermyn het McHenry onwrikbare steun vir voormalige speaker Kevin McCarthy getoon en 'n sleutelrol gespeel in die verkryging van die stemme wat nodig is vir McCarthy se aanstelling.

Met McHenry se aftrede wat bydra tot die potensiële omset in Noord-Carolina se kongresafvaardiging, kan die staat se politieke landskap aansienlike veranderinge ondergaan voor die 2024-verkiesing. Die hergetekende distrikslyne, tans onderhewig aan 'n regsgeding met rasse-gerrymandering, kan daartoe lei dat drie Demokratiese verteenwoordigers hul setels aan veilige Republikeinse distrikte verloor. Benewens hierdie geleenthede is daar ook 'n wedloop om die Republikeinse kongreslid Dan Bishop te vervang, wat die Kongres verlaat om vir die prokureur-generaal te hardloop.

Soos die stof gaan lê van McHenry se aankondiging, is dit duidelik dat Noord-Carolina se 10de kongresdistrik 'n deurslaggewende rol sal speel in die vorming van die toekomstige samestelling van die staat se kongresafvaardiging. Met die potensiaal vir nuwe gesigte en 'n beduidende verskuiwing in politieke verteenwoordiging, sal die komende verkiesings hoogs verwag en fyn dopgehou word.