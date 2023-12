Oliepryse daal namate petrolpryse die laagste punt bereik voor die vakansieseisoen

Amerikaanse ruoliepryse het Woensdag 'n beduidende daling van 4% beleef, wat hul laagste vlak sedert laat Junie bereik het. Hierdie daling het saamgeval met kleinhandelpetrolpryse wat hul laagste punt sedert Januarie bereik het, net voor die vakansie-inkopie- en reisseisoen.

Die Wes-Texas Intermediêre kontrak vir Januarie het op $69.38 per vat gesit, wat $2.94 of 4.07% gedaal het, terwyl die Brent-kontrak vir Februarie op $74.30 per vat gesit het, wat met $2.90 of 3.76% gedaal het.

Ten spyte van pogings deur OPEC+ om pryse 'n hupstoot te gee deur aanbodverlagings in die eerste kwartaal van 2024 te belowe, het beide Amerikaanse ruolie en die wêreldmaatstaf vyf opeenvolgende dae van daling beleef.

Petrolpryse in die Verenigde State het die afwaartse trajek van oliepryse gevolg en het vanaf Woensdag gemiddeld $3.22 per liter bereik. Dit is die laagste prys sedert 3 Januarie, volgens AAA. Die afname in oliepryse kan toegeskryf word aan verskeie faktore, insluitend 'n toename in ru-produksie buite OPEC+, veral in die Verenigde State, en kommer oor die Chinese ekonomie.

Om onsekerhede by te dra, het Moody's onlangs China se kredietgraderingsvooruitsigte van die regering tot negatief van stabiel afgegradeer, wat kommer oor die toekoms van die land se vraag na olie laat ontstaan.

Intussen het Amerikaanse data Woensdag teenstrydige tekens van vraag getoon. Ru-voorraad het met 4.6 miljoen vate gedaal vir die week wat op 1 Desember geëindig het, wat 'n sterk vraag aandui. Petrolvoorraad het egter met 5.4 miljoen vate gestyg, wat 'n moontlike verswakking van die vraag aandui.

Daar is skeptisisme onder oliehandelaars oor OPEC+-lede se vermoë om in die eerste kwartaal van volgende jaar te lewer op beloofde toevoerbesnoeiings van 2.2 miljoen vate per dag. Verskeie lede het vrywillige besnoeiings aangekondig nadat hulle nie ’n eenparige ooreenkoms oor produksieteikens bereik het nie. Prins Abdulaziz bin Salman, minister van energie van Saoedi-Arabië, en die Russiese adjunk-premier Alexander Novak het probeer om die mark gerus te stel, maar dit lyk asof hierdie gerusstellings op dowe ore geval het, volgens Tamas Varga, 'n ontleder by PVM Oil Associates.