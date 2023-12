Verbruikersbesteding tref 'n padblokkade namate die skuldlas styg

’n Skerp afname in verbruikersbesteding hou ’n aansienlike risiko vir die Amerikaanse ekonomie in, volgens ekonoom Carl Weinberg. Verbruikers maak baie staat op kredietkaarte om hul besteding te finansier, wat tot buitensporige rentekoerse gelei het wat buite beheer geraak het. Hierdie kommerwekkende neiging sal na verwagting in die komende jaar tot 'n afname in verbruikersbesteding lei.

Weinberg waarsku dat verbruikers wakker word met die harde werklikheid van hul kredietkaartskuld en die lastige rentekoerse wat daarmee gepaard gaan. Die verhoogde agterstallige kredietkaarte, soos gerapporteer deur die New York Federale Reserweraad, dui daarop dat verbruikers finansiële probleme begin ondervind. Alhoewel reële inkomste begin herstel, is dit nie voldoende om die toenemende skuldlas te dek nie. Die huishoudelike sektor en verbruikerskredietkaarte is veral kwesbaar, en Weinberg monitor hierdie potensiële afwaartse risiko noukeurig.

Aan die ander kant het Monica Defend, hoof van die Amundi Investment Institute, 'n meer pessimistiese siening. Sy voorspel 'n tegniese resessie in die Verenigde State binne die eerste en tweede kwartaal van volgende jaar. Defend glo dat die Amerikaanse verbruiker, wat hul oortollige spaargeld uitgeput het, swaar getref sal word deur strenger finansiële toestande. Soos verbruik verlangsaam en die arbeidsmark afkoel, word 'n resessie 'n meer waarskynlike uitkoms.

Ten spyte van die Amerikaanse ekonomie wat 'n "sagte landing" deur rentekoersverhogings behaal het, bly die vooruitsigte vir 2024 onseker. Strategie waarsku dat die impak van hoër tariewe vertraag en onvoorspelbaar kan wees. Verder is die investeringsstimulus van regeringsinisiatiewe moontlik nie voldoende om die afname in verbruik te oorkom nie.

Die Amerikaanse ekonomie het veerkragtig gebly in vergelyking met ander groot ekonomieë, maar die huidige trajek van verbruikersbesteding wek kommer. Namate oortollige besparings uitgeput word en spaarkoerse daal, word die vermoë van die Amerikaanse verbruiker om vorige bestedingsvlakke te handhaaf al hoe meer onseker. Die volgende jaar sal deurslaggewend wees om te bepaal of die ekonomie 'n resessie kan vermy of aansienlike winde in die gesig staar.