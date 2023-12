Tyreek Hill: Gefokus op die groter prentjie

In 'n seisoen gevul met blitsvinnige wye ontvangers, het Tyreek Hill van die Kansas City Chiefs keer op keer bewys dat hy die koning van spoed is. Hy het hom egter onlangs deur D.K. Metcalf van die Seattle Seahawks, wat die vinnigste baldraer-spoed in 'n wedstryd hierdie seisoen teen die Dallas Cowboys in week 13 behaal het. Dit het 'n vriendskaplike wedywering tussen die twee spelers ontketen en bespiegeling oor 'n moontlike buiteseisoenren laat ontstaan.

Terwyl sommige kan verwag dat Hill ten volle belê sal wees om sy titel as die vinnigste speler in die NFL terug te wen, bly hy gefokus op sy primêre doelwit – om op die sokkerveld te speel. "Ek het egter gedink sokker gaan daaroor om toneelstukke te maak, nie om die vinnigste te wees nie," het Hill in reaksie op die wedywering uitgespreek. Hy het vir sokker aangemeld om sy vaardigheid ten toon te stel en by te dra tot sy span se sukses.

Metcalf se onlangse rekordspoed van 22.23 myl per uur is beslis indrukwekkend, maar Hill hou steeds die titel vir die vinnigste spoed in die NFL sedert rekords geregistreer is. In 2016 het Hill 'n verstommende spoed van 23.24 myl per uur met die Chiefs bereik. Hy glo Metcalf is eenvoudig te bang om hom te jaag, 'n bewering wat Metcalf ook aan Hill gerig het.

Die idee van 'n wedloop tussen die twee wye ontvangers is rondgedryf, selfs deur die Miami Dolphins wye ontvangers se afrigter, Wes Welker. Hill het sy bereidwilligheid uitgespreek om aan 'n geborgde wedloop teen Metcalf deel te neem, maar hy wil sy huidige fokus prioritiseer - om die Chiefs te help om hul posisie as die voorste gekeurde in die AFC te verseker en 'n diep uitspeelronde te maak.

Met die Dolphins wat tans die topgekeurde in die AFC hou, het Hill en sy span groter onmiddellike doelwitte wat voorlê. Hulle is vasbeslote om tuisveldvoordeel regdeur die uitspeelrondes af te sluit en uiteindelik die Super Bowl te haal. Hill self is op koers om moontlik die eerste NFL-speler te word wat 2,000 XNUMX ontvangsmeters in 'n enkele gereelde seisoen kry.

Terwyl 'n wedloop tussen Hill en Metcalf ongetwyfeld vermaaklik sou wees, verstaan ​​Hill die belangrikheid daarvan om sy fokus op die groter prentjie te hou. Hy wil bydra tot sy span se sukses en die uiteindelike doel nastreef om 'n Super Bowl-oorwinning na Kansas City te bring.