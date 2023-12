Ontdek die feestelikste dorpe in Amerika vir Kersfees

Op soek na die uiteindelike Kersfees-ervaring? Kyk nie verder nie. Volgens 'n onlangse peiling wat deur Mixbook, 'n fotoboekhandelsmerk, gedoen is, is hier die topdorpe in Amerika wat werklik die gees van Kersfees beliggaam. Terwyl sommige van die verwagte mededingers soos North Pole, Alaska hoog op die lys geplaas is, was daar ook 'n paar verrassende inskrywings.

Pigeon Forge, Tennessee, boaan die lys as Amerika se mees 'Christmassy' dorp. Hierdie skilderagtige dorpie is dalk in die Suide geleë, maar dit vang die vakansiegees vas met sy feestelike aantrekkingskrag en Appalachiese warmte. Gedurende die vakansieseisoen verander Pigeon Forge in 'n winterwonderland, versier met miljoene flikkerende liggies en feestelike versierings. Die dorp bied verskeie Kersfees-tema-geleenthede aan, insluitend parades en Winterfees, waar besoekers hulle kan verwonder aan pragtige ligvertonings en lewendige vermaak kan geniet. Dollywood, die bekende pretpark wat deur Dolly Parton gestig is, bied ook 'n oorvloed vakansievieringe.

Tweede is Durango, Colorado, gevolg deur Lake Placid, New York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virginia, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Holland, Michigan, Bethlehem, Pennsilvanië, en Noordpool, Alaska wat die toppunt afrond. tien. Terwyl New Jersey dalk nie die eerste plek is wat in gedagte kom wanneer jy aan 'n Kersatmosfeer dink nie, het Cape May en Morristown bewys dat hulle 'n plek op die lys verdien.

Cape May, 'n skilderagtige kusdorpie wat bekend is vir sy groot Victoriaanse huise, verander in 'n kersfeeswonder tydens die Kersseisoen. Die historiese distrik is versier met duisende flikkerende ligte en feestelike versierings, wat 'n toneel reguit uit 'n Dickens-roman skep. Die jaarlikse "Cape May Christmas Candlelight House Tours" laat besoekers toe om pragtig versierde herberge en huise te verken, en om hulself te verdiep in die warmte en sjarme van 'n vervloë era. Intussen word Morristown 'n winterwonderland met sy historiese Morristown Green wat as die middelpunt van die vakansiefeeste dien. Die groen is gevul met ligte en versierings, en die dorp bied 'n Kersfees aan met demonstrasies van ysbeeldhouwerk, besoeke van Kersvader en perdekarritte.

Of jy nou 'n sneeu-wonderland of 'n feestelike kus-toevlugsoord soek, hierdie dorpe bied die perfekte omgewing om die magie van Kersfees te vier. Vir die volledige lys van die top 75 mees 'Kersfees' dorpe in Amerika, besoek die Mixbook webwerf en begin nou jou vakansie avonture beplan.