Twitch dateer beleid op om moderering van seksuele inhoud te verbeter

Twitch, die gewilde stroomplatform, het veranderinge aan sy beleid rakende seksuele inhoud aangekondig in 'n poging om moderering te verbeter. Onder die nuwe beleid sal Twitch sekere voorheen verbode inhoud toelaat, solank dit duidelik gemerk is om kykers te waarsku.

Hierdie opdatering kom nadat Twitch gekritiseer is vir sy inkonsekwente hantering van seksuele inhoud in die verlede. Terwyl sommige streamers verbode of waarskuwings vir toevallige blootstelling ontvang het, het ander geen gevolge gehad vir soortgelyke voorvalle nie. In reaksie op hierdie bekommernisse het Twitch 'n Content Classification Label (CCL)-stelsel geïmplementeer, wat skeppers in staat stel om gebruikers te waarsku oor seksuele temas, dobbelary, vulgariteit of ander volwasse inhoud in hul strome.

Spesifiek laat die nuwe beleid "doelbewus beklemtoonde borste, boude of bekkengebiede" toe, sowel as "ten volle blootgestelde vroulike-presenterende borste en/of geslagsdele of boude ongeag geslag" in getekende, geanimeerde of gebeeldhouwde vorm. Twitch sal ook nie meer 'n etiket benodig vir strome wat twerking, slyp en paaldans behels nie. Die platform verbied egter steeds seksspeletjies, seksuele geweld en eksplisiete pornografie.

Angela Hession, Twitch se hoofkliëntetrustbeampte, beweer dat die beleidopdatering aangespoor is deur terugvoer van streamers wat die vorige riglyne verwarrend gevind het. Deur die reëls vir seksueel suggestiewe en seksueel eksplisiete inhoud saam te voeg, poog Twitch om te verhoed dat streamers wat vroulik aanbied onregverdig gepenaliseer word.

Alhoewel volwasse strome nie op die tuisblad sal verskyn nie, kan gebruikers steeds vir gemerkte inhoud soek of dit direk op 'n skepper se kanaal vind. Boonop sal Twitch outomaties 'n "Volwasse-gegradeerde speletjie"-etiket toepas op strome wat speletjies met 'n Volwasse-gradering bevat.

Vir meer inligting oor Twitch se beleidsopdatering en die redenasie daaragter, kan gebruikers na die FAQ-afdeling onderaan Twitch se blogpos verwys.