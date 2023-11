Turok 3 Remastered Vroeg vrygestel op Nintendo Switch, ontwikkelaar erken foute

Die hoogs verwagte Turok 3 Remastered is vroeër as verwag op die Nintendo Switch in Europa en Oseanië vrygestel, wat sy ontwikkelaar, Nightdive Studios, onkant betrap het. Die ateljee agter die bekroonde System Shock-remake het om verskoning gevra vir die verwarring rondom die uitsteldatum en aanhangers verseker dat hierdie onverwagte vroeë bekendstelling nie deel van die oorspronklike plan was nie.

As gevolg van 'n wankommunikasie met Nintendo van Europa, het Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered op 14 November op die eShop beskikbaar geword, al was dit veronderstel om op 30 November saam met ander platforms te wees. Gevolglik bevat die speletjie steeds verskeie foute, en sekere lewenskwaliteit-kenmerke ontbreek. Nightdive Studios werk ywerig daaraan om hierdie kwessies aan te spreek en beplan om middel Desember 'n pleister vry te stel om die situasie reg te stel.

Een van die bekende foute is 'n ineenstorting wat plaasvind wanneer u probeer om toegang tot die beginkieslys te kry terwyl u 'n karakter tydens die inleidingsvolgorde kies. Daarbenewens is kenmerke soos onoorwinlikheid afwesig, en twee cheats is tans nie beskikbaar nie. Alhoewel die speletjie in die Verenigde Koninkryk teen £24.99 geprys word, is daar tans geen waarskuwing op die eShop-bladsy rakende hierdie foute of ontbrekende kenmerke nie.

Die vertraging in die oplossing van hierdie probleme is hoofsaaklik te wyte aan die speletjie se sertifiseringsproses met Nintendo van Europa. Terwyl ander platforms die gekorrigeerde weergawe op 30 November sal ontvang, verseker Nightdive Studios spelers dat hulle onvermoeid werk om hierdie probleme so gou moontlik op te los.

Ten spyte van hierdie terugslag, bly Nightdive Studios daartoe verbind om klassieke speletjies te laat herleef. Nadat hulle reeds remasters van die eerste twee Turok-titels vrygestel het, kan die remaster van Turok 3 die einde van hul werk aan die franchise aandui. Met Nightdive se toewyding om verlore klassiekers weer te laat herleef, is die deur dalk nie heeltemal gesluit vir die Turok-reeks nie.

