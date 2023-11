Vervoerveiligheidsraad inspekteer Gesonke sleepboot in Mill Bay

Inspekteurs van die Vervoerveiligheidsraad (TSB) het Dinsdag 'n uitgebreide inspeksie gedoen van 'n gesinkte sleepboot wat in Oktober by Vancouver se Wreck Beach afgegaan het. Die inspeksie het gevolg op die herwinning van die liggaam van 'n 61-jarige man wat tydens die sinking aan boord was. Die TSB-inspeksiespan het in Mill Bay aangekom om die vaartuig se toestand te bepaal en kritieke inligting in te samel om die oorsaak van die voorval te bepaal.

Die sink van die sleepboot, genaamd Green Hornet, het 'n mariene soekoperasie ontketen nadat die boot se operateur 'n noodoproep uitgereik het. Duikers van 'n Kanadese Kuswag-sweeftuig het egter later bevestig dat daar geen bykomende individue aan boord was ten tyde van die voorval nie.

Die gesinkte sleepboot is uiteindelik op 8 November opgelig en na Meulbaai vervoer. Die TSB-woordvoerder, Hugo Fontaine, het gesê dat die kontrakteur verantwoordelik vir die berging van die vaartuig dit na hul erf in Mill Bay geneem het vir verdere ondersoek en ondersoek.

Terwyl die spesifieke oorsaak van die sink nog aan die lig gebring moet word, is dit tersaaklik om daarop te let dat die voorval plaasgevind het tydens ongunstige weerstoestande met sterk winde en rowwe waters wat destyds geheers het. Die TSB is noukeurig besig om alle beskikbare inligting, insluitend weerrekords, te ontleed om die omstandighede wat tot die ongelukkige voorval gelei het, beter te verstaan.

Die inspeksie wat deur die TSB in Mill Bay gedoen is, is 'n deurslaggewende stap in hul omvattende ondersoek, wat daarop gemik is om die onderliggende faktore wat tot die sinking bydra, te onthul. Hul bevindings sal nie net lig werp op die spesifieke voorval nie, maar kan moontlik lei tot verbeterde veiligheidsmaatreëls in maritieme bedrywighede.

FAQ

1. Wat het veroorsaak dat die Green Hornet-sleepboot gesink het?

Die oorsaak van die sink is nog nie vasgestel nie. Die Vervoerveiligheidsraad ondersoek die voorval om die onderliggende faktore vas te stel.

2. Was iemand anders aan boord tydens die sink?

Duikers van die Kanadese kuswag het bevestig dat geen ander individue aan boord van die Green Hornet was ten tyde van die voorval nie.

Bronne:

– Vancouver Sun: [URL van die domein sonder die subbladsy]