Die jongste nuus: Gevangenesruil met Iran, FDA-goedkeuring van nuwe entstof, Antitrustverhoor teen Google, Hurricane Threat, Drew Barrymore se Talk Show Returns en Wine Disaster in Portugal

In onlangse nuus het die Biden-administrasie 'n stap geneem om die vrylating te verseker van vyf Amerikaanse burgers wat in Iran aangehou word deur 'n kwytskelding uit te reik vir banke om $6 miljard se bevrore Iranse oliefondse oor te dra sonder om bang te wees vir Amerikaanse sanksies. Die kongres is in kennis gestel van hierdie ontwikkeling, en die gevangene-ruil kan moontlik so vroeg as volgende week plaasvind. In ruil daarvoor sal vyf Iranse burgers wat in die VSA aangehou word ook vrygelaat word. Hierdie diplomatieke stap het ten doel om die verhouding tussen die VSA en Iran te verbeter.

Die FDA het goedkeuring verleen vir 'n nuwe koronavirus-entstof wat spesifiek die omicron-subvariant teiken, en voorberei vir die komende respiratoriese virusseisoen in die herfs. Terwyl die entstof vir almal van 6 maande en ouer skoongemaak is, sal die CDC se adviespaneel vergader om 'n meer doelgerigte benadering te bepaal. Die entstof sal na verwagting later hierdie week beskikbaar wees en sal gratis wees vir die meeste Amerikaners met private versekering, Medicaid of Medicare.

Marokko was traag om buitelandse hulp te aanvaar ná 'n onlangse aardbewing. Die land het uitdagings in die gesig gestaar in die koördinering van noodlenigingspogings en die verspreiding van hulp aan geaffekteerde gebiede, wat vertragings veroorsaak het om diegene wat deur die ramp geraak is, by te staan.

Die departement van justisie gaan 'n antitrustverhoor teen Google begin, waar die tegnologiereus ondersoek sal word omdat hy moontlik sy dominante posisie in die soekenjinmark gebruik om mededinging in soektog en advertensies te smoor. Hierdie hoëprofielverhoor is die eerste van sy soort teen 'n groot tegnologiemaatskappy in meer as twee dekades en kan beduidende implikasies vir die tegnologiebedryf en Google se toekomstige bereik hê.

Orkaan Lee hou 'n groeiende bedreiging in vir oostelike Nieu-Engeland, met die potensiaal vir sterk winde, swaar reën en stormvloede. Alhoewel dit na verwagting in die buiteland sal bly, kan die Canadian Maritimes en Nova Scotia 'n direkte treffer ervaar. Die storm sal na verwagting verswak maar in grootte toeneem soos dit noord beweeg.

Te midde van die voortslepende Hollywood-stakings, bring Drew Barrymore haar geselsprogram terug. Hierdie besluit kom op 'n tydstip dat baie produksies stilstaan, wat kykers van vars inhoud voorsien tydens die bedryfstilstand.

In 'n wynverwante ramp het ongeveer 600,000 XNUMX liter rooiwyn die strate van São Lourenço do Bairro, Portugal, oorstroom nadat twee wyntenks wat aan 'n plaaslike distilleerdery behoort gebars het. Brandbestryders kon daarin slaag om die massiewe hoeveelheid wyn na 'n afvalwaterbehandelingsaanleg te herlei. Die wyn sou vanjaar weens 'n surplus vernietig word, wat dit ongeskik maak vir verbruik.

Laastens, gebruikers van Chrome kan nou voordeel trek uit nuwe privaatheid en advertensie-instellings. Hierdie instellings het ten doel om privaatheid te verbeter en gebruikers meer beheer oor hul blaai-ervaring te gee.

